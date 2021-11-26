Один из самых авторитетных израильских политиков представил новую спутницу жизни

По некоторым данным, женщину зовут Сарит, ей около 60 лет, до выхода на пенсию она работала в сфере образования и никогда не имела отношения к политике

Бывший президент Израиля Реувен (Руби) Ривлин, в июле этого года уступивший кресло главы государства Ицхаку Герцогу, представил друзьям и близким свою новую спутницу жизни.

Ранее 82-летнего Ривлина уже несколько раз замечали в обществе одной и той же женщины. С ней же он появился и на церемонии в память о Давиде Бен-Гурионе, первом премьер-министре Израиля.

По некоторым данным, женщину зовут Сарит, ей около 60 лет, до выхода на пенсию она работала в сфере образования и никогда не имела отношения к политике.

Ривлин овдовел в 2019 году, когда после продолжительной болезни скончалась его супруга Нехама Ривлин (урожденная Шульман), с которой экс-президент прожил почти полвека.

В качестве первой леди Нехама Ривлин занималась вопросами защиты окружающей среды, а также помощи женщинам и детям. Она нередко сопровождала своего мужа в зарубежных поездках. В частности, в 2016 году она посетила Украину – родину своих предков, где приняла участие в мероприятиях, посвященных трагедии Бабьего Яра.

В последние годы Нехама Ривлин сильно болела, врачи диагностировали у нее дыхательную недостаточность, и она была вынуждена постоянно пользоваться прибором, облегчающим ей дыхание – без него первая леди не могла обходиться даже во время официальных приемов.

В марте 2019 года ей сделали пересадку легкого, состояние больной вначале улучшилось, но спустя три месяца Нехама Ривлин умерла, не дожив всего один день до своего 74-летия.

В соцсетях положительно отреагировали на сообщение о появлении у экс-президента нового близкого человека.

– Даже в 82 года человек не должен быть один. Жизнь продолжается, – написал один из комментаторов.