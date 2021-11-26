Американские военные разъяснили причины создания НЛО-группы

Первоначально сообщалось, что, целью подразделения будет своевременное обнаружение и идентификация НЛО в воздушном пространстве страны Фото: Shutterstock

Официальные представители американского Пентагона разъяснили причины, побудившие военных создать специальную оперативную группу по изучению и противодействию неопознанным летающим объектам (НЛО).

Первоначально сообщалось, что, целью подразделения будет своевременное обнаружение и идентификация НЛО в воздушном пространстве страны, и оно сменит Целевую группу по неопознанным воздушным явлениям, созданную летом прошлого года.

Причиной такой активности в изучении НЛО стала публикация отчета разведывательного сообщества, представленного Конгрессу США. В частности, в документе говорится, что «после тщательного исследования фото- и видеодоказательств идентифицировать таинственные объекты, попавшие в поле зрения военных летчиков, так и не удалось».

– Мы очень серьезно относимся к сообщениям о появлениях любого летательного объекта, идентифицированного или неопознанного, и расследуем каждое из них. Вторжение любого воздушного объекта в наше пространство создает проблемы безопасности полетов и операций, а также может угрожать национальной безопасности, – приводит заявление Минобороны США The New York Post.

Ранее сообщалось, что с 2004 года власти США расследовали 144 случая появления неопознанных летающих объектов, которые развивали скорость, недоступную современным летательным аппаратам, а также меняли направление движения вопреки законам физики.

Известно, что в состав новой группы по НЛО помимо сотрудников Минобороны и разведывательного сообщества войдут представители ряда правительственных агентств США. Кроме того, для контроля деятельности нового структурного подразделения будет создан специальный совет. Так что, похоже, к вопросу слежения за НЛО в США решили подойти более чем серьезно.

Военные пока не разглашают сумму, которую планируют потратить на изучение действий инопланетян, но, судя по всему, она будет немалой. В свете того, что даже по мнению американских аналитиков США проиграли России гиперзвуковую гонку вооружений, Пентагону остается рассчитывать лишь на внеземные технологии.