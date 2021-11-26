В Москве пройдет форум «Женщины России — за здоровое будущее»

Форум призван объединить россиянок для развития проектов и инициатив в направлении формирования здорового общества Фото: Shutterstock

29 ноября в Общественной палате РФ состоится Всероссийский форум «Женщины России — вместе за здоровое будущее».

Форум призван объединить россиянок для развития проектов и инициатив в направлении формирования здорового общества, помочь женщинам-лидерам реализовать проекты, направленные на формирование здорового образа жизни. В форуме примут участие социально активные женщины, представители общественных проектов, государственных структур, бизнеса из 75 субъектов России.

В рамках форума состоится торжественная церемония награждения лауреатов премии «Женщина России. Москва». Все они достигли выдающихся успехов в благотворительности, внесли серьезный вклад в развитие здорового будущего России. Премия проводится для повышения статуса женщин в обществе, их роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны, защиты их интересов, а также для вдохновения женщин на открытие собственного бизнеса и продвижение личного бренда.

Спикеры:

- Ирина Винер-Усманова, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, Герой Труда Российской Федерации; - Регина Райнис, гендиректор ООО «Научно-производственное объединение «Диагностические системы»; - Анна Лаврова, исполнительный директор НКО «Международный союз пациентов РФ», член делового совета при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации; - Инга Яппарова, вице-президент АНО «Гильдия сыроделов»

- Юлия Школенко, президент фонда «Женщины России».

Форум «Женщины России — за здоровое будущее» организован фондом «Женщины России» и проводится при поддержке московского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Трансляция мероприятия будет доступна на официальном сайте ОП РФ и на странице ОП РФ в YouTube.