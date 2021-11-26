«Земляне» покоряют деревню

Молодежь пробует себя в роли фермеров.

Летом этого года Минсельхоз запустил волонтерский проект «Земляне». Добровольцам предложили провести пару недель в деревне - отдохнуть от городской суеты, получить опыт работы на ферме и незаметно для себя влюбиться в сельскую жизнь.

Научиться доить коров, готовить сыр, собирать ягоды - это лишь небольшой список дел, которыми предлагалось заняться волонтерам. Работа не более пяти часов в день. Все остальное время - занятия для души. Например, посещение тематических мастер-классов по лозоплетению, пчеловодству, хлебопечению, росписи по дереву.

Главная цель проекта - популяризация сельского образа жизни и труда, вовлечение в эту деятельность молодежи. Плюс надежда на то, что волонтерам понравится, и некоторые из них решат связать жизнь с селом, а может, и открыть собственный агробизнес.

«Земляне» - всего 100 человек - прошли двухнедельные стажировки на фермах Московской, Смоленской, Белгородской, Владимирской, Тамбовской, Калужской, Ростовской областей. Понравилось всем: и волонтерам, и фермерам, и организаторам. В будущем году проект решили продлить.

По итогам сезона участники выбрали лучшие места для стажировки. Учитывались не только комфортность проживания и условия работы, но и инновационность фермерских хозяйств. Подробнее о них - в нашем материале.

Возможность заботиться о животных - один из главных бонусов проекта.

КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Бислан Динисламов, волонтер на ферме «История в Богимово», Калужская область:

«Я учусь в Аграрном университете в Казани. Стажировку проходил на ферме «История в Богимово». Работы здесь хватало. В этом хозяйстве коров не привязывают, поэтому они не только гуляют по коровнику, но и свободно пасутся в полях. Дополнительным бонусом стали фермерские продукты. Молоко, сыры, кефир, больше похожий на сметану, -

все это свежее, натуральное, полезное. Я даже чувствовал гордость оттого, что в создании всей этой вкусноты есть пусть и небольшая, но все же моя заслуга».

Дмитрий Сальников, волонтер на ферме «Архангельская клюква», Архангельская область:

«На ферме мы группой из восемнадцати человек собирали клюкву на скорость, благоустраивали территорию. Удалось поучаствовать в мастер-классе по росписи козуль - архангельских пряников. Две недели стажировки мне так понравились, что не хотелось оттуда уезжать.

О том, чтобы самому заняться фермерством, я раньше не задумывался - считал, что это чересчур трудоемкое и затратное занятие. Но когда услышал о мерах поддержки сельского предпринимательства, понял, что люди «на земле» не оказываются в вакууме - они могут получить ощутимую помощь от государства».

Мириам Старовойтова, волонтер на ферме «Давыдовское», Ярославская область:

«О волонтерском движении «Земляне» я узнала совершенно случайно - в интернете. Мне всегда был близок фермерский образ жизни, и природу я

люблю. А у нас как раз был отпуск, поэтому я решила, что пришло время для поездки на ферму. Думаю, что в перспективе было бы здорово наладить обратную связь между фермерами и волонтерами. Мы видели, как порой фермеру может быть непросто. И вот тут взгляд со стороны мог бы быть полезен».

• На ферме «Давыдовское» живут молочные коровы, козы и овцы. Из их молока производит сыры местная сыроварня. Поля, на которых выращиваются корма для животных, возделывают только бесплужным методом. Это позволяет минимизировать использование гербицидов. Работу фермы обеспечивает солидный парк агротехники. А еще в «Давыдовском» охотно принимают агротуристов.

• «История в Богимово» - ферма, производящая органическую продукцию из молока коров породы «Джерси». Оно отличается повышенным содержанием белков и кальция. В настоящее время хозяйство занимается восстановлением находящейся по соседству старинной усадьбы, в которой Антон Павлович Чехов создал несколько своих рассказов. • Кооператив расположен на торфяном месторождении в лесу, недалеко от села Холмогоры - родины Михаила Ломоносова. Уникальные условия болотистой местности обеспечивают плантацию необходимой водой без строительства насосных станций. Летом здесь заложили селекционный участок для изучения сортов брусники, морошки, княженики и голубики.