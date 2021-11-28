Доноры-«марафонцы» сдали больше двух тонн крови

С января по ноябрь 2021 года 25 организаций-участников VI Московского донорского марафона «Достучаться до сердец. Донорство 2021», включая федеральные и столичные университеты, внесли неоценимый вклад в пополнение банка крови города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С января по ноябрь 2021 года 25 организаций-участников VI Московского донорского марафона «Достучаться до сердец. Донорство 2021», включая федеральные и столичные университеты, внесли неоценимый вклад в пополнение банка крови города.

Всего было проведено 55 акций, в которых поучаствовали порядка 6,4 тысячи человек. Из них почти 5,3 тысячи (более 80%) стали донорами. Еще более 320 человек помогали в проведении мероприятий. В результате банк крови города Москва был пополнен на 2400 литров крови. Более того, свыше 200 добровольцев прошли типирование в регистры неродственных доноров костного мозга.

Марафон проводился на территории центра гематологии Минздрава России, Центра крови Первого МГМСУ им. И. М. Сеченова и отделений переливания крови ГКБ №52 ДЗМ, ГКБ им. Н.П. Кончаловского ДЗМ. При проведении акций помогали медики выездных бригад Центра крови имени О. К. Гаврилова ДЗМ и Центра крови ФМБА России.

В помощь были предоставлены фотозоны, сувениры в четырех коллекциях «Весна», «Лето», «Осень», «Зима», буклеты о здоровье, мобильные информационные выставки и средства индивидуальной защиты.

Всем участникам марафона напоминали о важности участия в подобных мероприятиях, ведь потребность в донорах крови есть всегда и не зависит от внешних факторов. Кровь нужна в больницах не только для устранения последствия чрезвычайных ситуаций, но и для лечения различных заболеваний, плановых операций, при родовспоможении и реабилитации после химио- и лучевой терапии. Только Москве каждый день требуется порядка 400 доноров, чтобы покрыть потребности в биоматериале. А ведь лечение в столице получают жители не только этого города, но и всей России.

– Корпус безвозмездных доноров марафона «Достучаться до сердец» особенно помог службе крови на территории Москвы в этом году, когда проводилась массовая вакцинация от COVID-19 и гриппа, а значит, значительная часть доноров получала временные медотводы на срок от 14 до 51 дня. А количество пациентов, которые ждут переливаний, остается на стабильно высоком уровне. Ведь недаром социальный проект НФРЗ, в рамках которого в этом году проведен донорский марафон, называется «Донорство вне сезона», – напомнила Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, зампредседателя Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ.

По итогам марафона 22 декабря 2021 года будут названы организации – дипломанты, получатели памятных знаков «Участник донорского движения – 2021» и «Спасибо за спасенные жизни!».