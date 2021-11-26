Вероятная глава МИД ФРГ Анналена Бербок критикует Россию — и ездит сюда в командировку

Хотя официально новое правительство Германии ещё не назначено — портфель главы МИДа, по неофициальным данным, уже получил хозяина. Вернее, хозяйку. Это лидер партии «Зелёные» — Анналена Бербок. Фото: REUTERS

Хотя официально новое правительство Германии ещё не назначено — портфель главы МИДа, по неофициальным данным, уже получил хозяина. Вернее, хозяйку. Это лидер партии «Зелёные» — Анналена Бербок. Для властных структур она человек свежий. Но, увы, фрау Бербок, несмотря на относительную молодость, точно так же, как и политики старшего поколения, уже успела засветиться в сомнительных комбинациях.

«ЗЕЛЁНЫЙ» ПЛАГИАТ

В нынешнем декабре Бербок исполняется 41 год. И в политике она — почти всю сознательную жизнь: в 2005 работала помощником депутата Бундестага, в 2013 — сама прошла в федеральный парламент, в 2018 избрана лидером партии «Зелёных». Злые языки шептали — на этот пост она попала исключительно по «женской квоте» (в Германии, как и на всём Западе, истово сражаются за «равноправие», и человека могут продвинуть наверхт только за принадлежность к «недостаточно представленному меньшинству»). Заметными достижениями Бербок не отметилась, но карьера шла по нарастающей: в нынешнем году её даже выдвинули кандидатом в канцлеры.

К маю рейтинг Анналены и «Зелёных» достиг пика: по социологическим опросам женщина вырвалась на первое место и уже готовилась сесть в вожделенное кресло. Для подкрепления успеха в пожарном порядке была издана публицистическая книга за её авторством под названием «Сейчас: как мы обновим нашу страну».

Читатели крупнейшего западного интернет-магазина Amazon оценили этот креатив средненько: 3,5 звезды из 5. Заметная часть фолианта была… попросту сплагиачена. (Возможно, даже не самим автором: политики такого уровня — люди занятые, для написания книг-манифестов частенько нанимают «литературных рабов»).

Как установили эксперты, по меньшей мере 12 крупных фрагментов в тексте являются раскавыченными цитатами: из блогов, Википедии и работ её соратников по партии. Пойманная за руку, Бербок нелепо оправдывалась: «Эко-идеи настолько очевидны, что о них одинаковыми словами говорят разные люди…». В последующих изданиях, впрочем, она пообещала всё же дать ссылки на источники.

Это произошло в июне, в разгар избирательной кампании, после чего рейтинг её партии просел на 5-7 пунктов. Анналена потеряла возможность занять хотя бы второе место и в итоге взяла лишь «бронзу» — после социал-демократа Олафа Шольца (который, вероятно, и станет новым канцлером) и «меркелиста» Армина Лашета.

Но разве книжный плагиат — преступление? Поддержка от «Зелёных» для новой разношёрстной коалиции куда важнее вопросов литературы. Поэтому Шольц пригласил Бербок возглавить МИД. Хотя за 8 лет депутатства в Бундестаге она входила в три комиссии: по экономике, по вопросам семей, по европейским делам — лишь работу в последней можно с натяжкой назвать «международным опытом».

Однако времени раскачиваться нет. С первых минут «ответственного за внешнюю политику Берлина» будет ждать вызов. Под названием «Северный поток-2».

ПОЧЕМУ ОНА ПРОТИВ?

Важнейший российско-германский экономический проект последних 15 лет — газопровод «Северный поток» («СП»). Он проходит из Ленинградской области до немецкого Грайфсвальда по дну Балтийского моря, минуя территорию лишних посредников наподобие нестабильной Украины. С постепенным выведением из эксплуатации всех германских АЭС, сокращение выработки электроэнергии нужно чем-то замещать, и тут как раз — голубое топливо из России: оно при сгорании выделяет минимум парниковых газов (не то что нефтепродукты или уголь).

Казалось бы, «Зелёные» строят всю свою риторику на «борьбе за экологию» и должны голосовать за такой проект руками и ногами. Но Анналена Бербок оценивает строительство второй нитки «СП» весьма негативно. И вообще — призывает разговаривать с Россией «жёстко».

Почему? Ответ понятен, если взглянуть на прошлое Бербок. Некогда она являлась участницей проекта «Молодые глобальный лидеры». Придумал эту, как модно говорить, «площадку» известный глобалист Клаус Шваб. Тот самый, что ещё в 1971 году создал «взрослый» экономический форум, ныне известный как Давос. Переговорный клуб, где сильные мира сего обсуждают «новый мировой порядок».

В нынешнем декабре Бербок исполняется 41 год. И в политике она — почти всю сознательную жизнь Фото: REUTERS

Кстати, тогда же, на рубеже 1960-70-х, как из ниоткуда возникли и всевозможные экологические проекты наподобие «Гринписа» — старшие товарищи немецких «Зелёных».

И разрозненные звенья складываются в одну цепь. Псевдоэкологические движения и их лидеры, наподобие Анналены Бербок, являются идеальными инструментами для форматирования этого глобального мира под внешне благовидными лозунгами. И места для России (и любой другой суверенной незападной державы) в их либеральном раю нет.

По сути, Бербок — этакая великовозрастная Грета Тунберг: несамостоятельная фигура без политического веса, без единой собственной идеи, покорно повторяющая нехитрые лозунги старших товарищей, вложенные в её уста на международных форумах: «закрыть АЭС», «отказаться от промышленности», «сдерживать Россию» — во имя борьбы за экологию, конечно.

И последний штрих: в Бундестаге Анналена входила в группу «Парламентский круг друзей Берлин-Тайбэй». Тайбэй — столица Тайваня, который США уже 70 лет используют для создания нестабильности у границ Поднебесной. То есть на кого работает наша «зелёная принцесса» — понятно.

ТАИНСТВЕННАЯ КОМАНДИРОВКА В СИБИРЬ

Антироссийская риторика, однако, не мешала фрау Бербок посещать нашу страну.

Её загадочная поездка в Россию имела место с 9 по 13 апреля 2017. По данным источников «КП» в дипломатических кругах, въезд был осуществлён рейсом «Аэрофлота» из Берлина, по диппаспорту, с формулировкой «командировка в представительство» (стандартная фраза из посольских документов).

Анналена — тогда, напомним, депутат Бундестага — была в очень интересном месте. В Западной Сибири. Об этой поездке даже сохранились новости в региональных СМИ:

«Немецкая делегация посетит Новый Уренгой, проведёт переговоры с представителями Wintershall и других предприятий».

Чем конкретно там занималась Бербок — сейчас уже вспомнить сложно. А вот что такое Wintershall — всем известно. Это крупнейшая германская нефтегазовая компания. Совместно с российскими партнёрами ведёт добычу на Ямале. И… (тадам!) входит в международный консорциум по «Северному потоку».

Поэтому со стороны Бербок сначала летать в командировку к строителям «СП» (все знают, что участников таких поездок всячески ублажают, селят в дорогих отелях, кормят в лучших ресторанах), а потом критиковать этот проект — как минимум неэтично.

И ещё. Слова «Германия», «Бундестаг», «Новый Уренгой», «поездка в 2017 году» кажутся вам смутно знакомыми? Да. В ноябре того же года школьник из Нового Уренгоя, Коля Десятниченко, выступил в Бундестаге, где покаялся за солдат вермахта, «невинно погибших» в сталинградском котле.

Связано ли это с таинственным вояжем Бербок? Можно сказать и так. Немецкие гуманитарные сети, завязанные на глобалистов, весьма активны в ключевых регионах России. Где продвигают ультралиберальные ценности, а в нашем случае — ещё и «правильную» версию событий Второй мировой войны. Так что в какой-то мере и школьник Коля, и политик Анналена — порождения одной и той же силы.

Впрочем, можно придерживаться каких угодно взглядов, даже лево-зелёных. Но когда из-за энергокризиса тебе в буквальном смысле нечем будет обогреть собственную квартиру — хочешь не хочешь, с Россией придётся договариваться. И кто бы ни занял место главы МИД ФРГ — ей или ему в любом случае придётся это делать.

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