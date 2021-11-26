«А нечего спам рассылать»: за сбор с покупателей лишних данных продавцов будут штрафовать

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 марта 2022 года Фото: Shutterstock

Торговцам запретят принуждать покупателей сообщать им кучу лишних личных данных — под угрозой, что иначе не обслужат. Например, требовать номер банковской карточки и адрес электронной почты — тогда как для доставки хватит обычного адреса и телефона. Покупателю же приходится эту информацию сообщать: иначе он просто не может оформить заказ. А потом — здравствуй, электронный спам.

Законопроект одобрен в Госдуме в первом чтении. Поправки вносятся в Закон «О защите прав потребителей».

В них также уточняется, какие в целом условия договора нарушают права потребителя и считаются недопустимыми. Например, это когда:

-продавец (или сайт-агрегатор) оставляет за собой право отказаться от того, что пообещал, или изменить условия — не спрашивая на то согласия покупателя (характерный пример — перенести время доставки, «забыв» спросить, а удобно ли это клиенту),

-оказываются за плату дополнительные услуги без желания на то покупателя («Этот товар вы можете приобрести, если купите вот то-то»),

-продавец (или исполнитель услуги) ограничивает свою ответственность в сравнении с тем, что полагается по закону (скажем, у потребителя есть право на возврат товара в определенные сроки, а фирма в условиях доставки прописывает, что вернуть товар нельзя).

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, поправки прежде всего касаются онлайн-магазинов и призваны дополнительно защитить права потребителей в новых условиях.

В материалах к законопроекту есть данные проверок Роспотребнадзора, в связи с которыми и было решено подкорректировать закон о правах потребителей. Из этих данных следует, что число нарушений закона в последние годы не сокращается. И нарушения эти — одного и того же плана. Например, изменение стоимости товара по принципу «за время пути собачка могла подрасти». Продажа с «нагрузкой» в виде ненужных или некачественных вещей, а то и кредитных договоров. Задержка с доставкой уже оплаченных товаров, или недоставка их вовсе. Отказ в обмене и возврате вещей, купленных онлайн или по акции. И конечно, агрессивная реклама, от которой уже деваться некуда — причем на основе данных, которые покупателям где-то пришлось против своей воли сообщить.

Предполагается, что благодаря подкорректированным формулировкам число этих нарушений уменьшится. Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Одновременно вносятся поправки в Кодекс об административных нарушениях. Продавцов ждут штрафы за отказ от заключения, исполнения, изменения или расторжения договора, если потребитель не предоставил персональные данные (сверх тех, без которых договор выполнить невозможно). Для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.