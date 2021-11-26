Володин показал, как общаться с народом в эпоху Сети

Вячеслав Володин. Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Когда средний московский журналист узнаёт, что нужно освещать какой-нибудь зарубежный визит наших депутатов — то журналист этот… печалится.

Потому что у таких рабочих поездок во главе с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным — сверхплотный график (видел сам — знаю). Приземление в другом часовом поясе. «Сверка часов» с местным руководством. Заседания рабочих групп. Обед — на бегу. Краткий пресс-подход. И… всё, возврат в Москву меньше чем через 24 часа. Дело ведь сделано. Это ты, если хочешь, у достопримечательностей себяшки шарашь. А Председатель — работать будет.

Поэтому для журналиста-гедониста тут — ни лишних командировочных (которые по количеству суток считаются), ни «культурной программы». А для журналиста-патриота — услада. Я ведь за годы в пресс-корпусе всякое повидал. Весна 2016, освещаю визит делегации неких региональных чиновников и Иран. Грузимся на обратный рейс. И помощники этих самых чиновников на моих глазах сдают в багаж купленный их шефом персидский ковёр за $10 тысяч (с трудовых доходов, конечно).

И я помню другое. Вторая половина 2010-х годов, новая Госдума — уже с Председателем Володиным. Беру интервью у одного депутата в кабинете на Охотном Ряду. Как вдруг на стене начинает мигать телеэкран: «Пленарное заседание через 20 минут… 15 минут…» — и народный избранник сразу собирается: заканчиваем, мне пора. В прежней Думе таких систем оповещения не было, депутаты-прогульщики притчей во языцех сделались.

А ведь государство — это прежде всего работающие институты (такие, как Госдума). А всякий институт — это прежде всего дисциплина. Которую Председатель навёл… хочется сказать «железной рукой», но тут, скорее, железная рука в мягкой перчатке. Частенько мы, журналисты, спрашивали Володина: а вот что вы думаете о поступке такого-то депутата… Разговор не под запись, сказать можно что угодно (в том числе об идеологических оппонентах из числа «охотников-спортсменов») — но спикер всегда отвечал: «С моей стороны подобные комментарии будут неэтичными».

И вот на днях Володин снова показал, что умеет не только жёстко высказываться — но и внимательно слушать. Написал в своём телеграм-канале пост о QR-кодах, которые могут повсеместно ввести для борьбы с коронавирусом. Пост хороший, взвешенный: что нужно не рубить с плеча, а всесторонне обсудить неоднозначную идею. И что начать бы следует с себя, со здания на Охотном: коллеги-чиновники хотят ввести QR-коды — что же, вот сами и показывайте их на проходной Госдумы, куда вы приходите на межведомственные рабочие группы.

Этот пост Вячеслава Викторовича стал одним из самых популярных за всю историю русского телеграма: на сей час — более 700 тысяч просмотров и полумиллиона комментариев. Потому что — да, Володин не побоялся «открыть каменты» под постом для всех желающих и собрать обратную связь лично, без бюрократических препон.

Комментарии, понятно, были очень разные. И вот вдруг в одном крупном телеграм-канале (ссылку не даю — много чести) появляется «новость»: «Источник в МВД пообещал возбудить дела против некоторых из этих комментаторов».

Какой источник, где, в каком отделении? Как говорят в Сети — «галимый фейк»: в анонимных телеграм-каналах кто угодно может написать что угодно, а люди и верят. Зачем делаются такие вбросы — понятно: подорвать доверие между народом и его избранниками (уж простите за пафос).

И последнее воспоминание. Политик, особенно популярный, не может не иметь амбиций. Но спикер Госдумы и здесь отличается от «среднечиновничьего» уровня в лучшую сторону (ибо «средний чиновник», на которых мы насмотрелись, — это сочетание слабости и гордыни).

Но с привычной прямолинейностью Володин говорит в интервью нам, журналистам:

— Вряд ли кто-то может быть более эффективным президентом, чем Путин… Нам всем необходимо сделать все, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше.

Так что можно не сомневаться: если QR-коды и введут, то только после тщательного обсуждения на всех уровнях, так, чтобы не навредить, и так, чтобы голос каждого был услышан.