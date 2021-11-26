Сбер завоевал 11 наград на международном фестивале Red Apple

Сбер одержал крупную победу на 30-м Международном фестивале рекламы Red Apple. Банк стал победителем в основной номинации «Рекламодатель года» и получил больше всего баллов за призовые работы, представленные в разных категориях фестиваля. Всего компания завоевала 11 наград, а главный рекламный «Оскар» достался Жоржу Милославскому – герою нашумевшей промо-кампании Сбера.

Проект «Жорж из 1973 года» получил сразу 9 наград фестиваля в различных номинациях, в том числе четыре золота, два серебра и три бронзы. Почетное золото ему присудили в категориях «Эффективность», «Использование технологий», «Использование инфлюенсеров» и «Банки».

Едва появившись на экранах, рекламные ролики Сбера с участием Жоржа Милославского сразу привлекли внимание зрителей. В них персонаж комедии «Иван Васильевич меняет профессию» переносится из 1973 года в наши дни. В фильме герой в исполнении Леонида Куравлева произносит свою коронную фразу «Храните деньги в сберегательной кассе». Попав в наше время, Жорж узнает, что Сбер из обычной сберкассы превратился в технологический гигант, который по-прежнему остается рядом с клиентом – и в цифровом, и в реальном мире. Проект «Жорж из 1973 года» был реализован с помощью новейших технологий: при создании роликов использовались возможности искусственного интеллекта. Они помогли воссоздать внешность персонажа Леонида Куравлева и в точности синтезировать голос, которым актер говорил во время съемок комедии Гайдая 47 лет назад.

Еще две награды, бронзу и серебро, Сбер получил за проект «Воспоминания», созданный для сервиса «ДомКлик».

- Я счастлив, что в этом году работа команды маркетинга Сбера и наших партнёров в индустрии отмечена сразу 11 наградами, - комментирует итоги конкурса старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. - Нам удалось собрать команду единомышленников, которых объединяет страсть к новому. Мы постоянно в поиске, не довольствуемся привычными механиками рекламы, изобретаем свежие приёмы коммуникаций и, конечно, переизобретаем самих себя. Думаю, эта философия привлекает в нашу команду лучших людей на рынке. Спасибо нашему агентству СберМаркетинг, вместе с которыми мы стали «Рекламодателем года». За три года мы построили с нуля одного из лидеров рекламной индустрии, при этом мы только в начале пути. Взгляд на любой успех как на отправную точку для интересных начинаний открывает перед нами огромную перспективу.

Red Apple является значимым событием в мире маркетинга, а также самым престижным в России фестивалем рекламы. Он традиционно объединяет на своей площадке ведущие рекламные и маркетинговые компании, креативных специалистов иностранных и российских коммуникационных агентств, крупнейших рекламодателей и признанных международных экспертов в сфере рекламы. В 2021 году в фестивале Red Apple приняли участие свыше 80 членов международного жюри, в том числе 52 зарубежных эксперта из 24 стран мира. В совокупности у членов жюри насчитывается более 450 «Каннских львов» (это главная награда самого авторитетного международного фестиваля производителей рекламы).