ТОП-25 в российской аграрной отрасли

Виктория Абрамченко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Лидерами рейтинга традиционно остаются вице-премьер Виктория Абрамченко (1-е место) и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (2-е место).

Виктория Абрамченко провела в октябре совещание с представителями фермеров, анонсировав доработку законопроекта, позволяющего осуществлять однократное предоставление в аренду хозяйствам участков из состава земель сельхозназначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов.

Дмитрий Патрушев в октябре доложил Президенту России о научно-техническом развитии сельского хозяйства. Кроме того, на заседании правительства глава Минсельхоза представил предложения по дополнительной поддержке предприятий овощеводства и животноводства, а также стабилизации цен на их продукцию.

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства Российской Федерации

Серьезное внимание в октябре было уделено развитию международных отношений. В ходе визита в Республику Словения Дмитрий Патрушев встретился с президентом страны, обсудив с ним укрепление двустороннего взаимодействия. Также прошла встреча с сопредседателем межправкомиссии и подписан план по сотрудничеству в области сельского хозяйства на 2022 - 2023 годы.

Кроме того, Минсельхоз в рамках Недели АПК провел серию ключевых для сельского хозяйства мероприятий, включая Российскую агропромышленную выставку «Золотая осень», Международный агропромышленный форум и Национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень».

Усиливается влияние руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта (с 6-го на 4-е место). Среди резонансных решений возглавляемого им ведомства в октябре - введение временных ограничений на ввоз кормов и кормовых добавок из Дании, некоторых видов продукции из Китая, содержащих генетически модифицированные компоненты, а также мандаринов, поставляемых на российский рынок одной из турецких компаний.

Наиболее влиятельными парламентариями среди фигурантов рейтинга остаются Алексей Гордеев.

Алексей Гордеев

(3-е место) и Владимир Кашин (с 4-го на 6-е место), сохранившие посты вице-спикера и председателя Комитета по аграрным вопросам в новом созыве Госдумы.

После проведения в Абрау-Дюрсо Всероссийского саммита виноделов, где поднимался вопрос об установлении специальных акцизов для импортных вин, а также было решено создать Федеральную саморегулируемую организацию представителей отрасли, укрепляются позиции губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева (с 15-го на 13-е место).

Меры по стимулированию инвестиционной деятельности на территории Ростовской области (например, подготовка изменений в региональный закон об инвестициях, согласно которым представители бизнеса, ведущие здесь соответствующую деятельность, смогут получить статус участника регионального инвестпроекта для дальнейшего получения льготы по налогу на прибыль) создают позитивную повестку для губернатора Василия Голубева (с 21-го на 17-е место).

Переходит в группу с сильным влиянием гендиректор ГК «Агрокомплектация» Сергей Новиков (с 29-го на 24-е место).

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НАШИ ЧЕМПИОНЫ

Продуктам раздали медали

В Москве подведены итоги конкурса «Гарантия качества»

На конкурсе «Гарантия качества» определяются лучшие продукты и торговые сети, представленные на территории России. О его представительности говорит тот факт, что оценки выставляют дегустаторы десяти научно-исследовательских институтов пищевой отрасли, а в лабораториях тех же НИИ проводятся тщательные лабораторные исследования.

В этом году эксперты изучили 922 продукта в 29 категориях (к традиционному перечню в этом году добавились мед и специи). Участие в конкурсе приняли свыше 130 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских хозяйств, общественного питания и торговых сетей из 46 регионов нашей страны и Казахстана. Цель конкурса - демонстрация достижений в области производства пищевых продуктов и содействие улучшению культуры потребления.

Среди лидеров - крупнейший производитель мяса в России Группа «Черкизово» - пять золотых медалей. Золотые медали «За высокое качество» получили бедро в соусе «Четыре перца», крыло (плечевая часть) в соусе барбекю, котлеты из филе бедра и филе грудки под торговой маркой "Петелинка", а также стрипсы из индейки марки «Пава-Пава», рулька в пряном маринаде «от шефа» марки «Черкизово». Отдельных дипломов качества удостоилось еще несколько продуктов компании. Всего же за историю конкурса «Гарантия качества», то есть с 2018 года, компания завоевала 22 золотые медали.

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 17 известных экспертов: экономисты, социологи, политологи, публицисты, бизнесмены и чиновники, имеющие отношение к аграрному комплексу.

Методика исследования

Экспертам задается вопрос: «Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне следующих представителей аграрно-промышленного комплекса?»

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния 50 наиболее влиятельных деятелей аграрной отрасли.

Деятели, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1 - 10), «сильное влияние» (11 - 25), «среднее влияние» (26 - 50).

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ТАК И СКАЗАЛА

Директор по коммуникациям Группы «Черкизово» Анастасия МИХАЙЛОВА:

«Мы рады, что наши продукты завоевали очередные награды, подтверждающие их высокое качество и вкус. Это еще один подарок к 20-летию бренда и доказательство того, что все эти годы «Петелинка» остается эталоном качественной продукции из мяса птицы».

К СВЕДЕНИЮ

Конкурс «Гарантия качества» организован ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова при поддержке Комитета по аграрно-продовольственной политике Совета Федерации, Минсельхоза и Минпромторга. Информационный партнер - Медиагруппа «Комсомольская правда».