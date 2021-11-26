Геннадий Онищенко о ревакцинации: Через полгода после первой прививки оцените количество антител

Геннадий Онищенко ревакцинировался «Спутником Лайт». Фото: Личный архив

- ...Геннадий Григорьевич, вы ревакцинировались уже или нет?

- Я привился цельноверионной вакциной - это было в начале года, а сейчас ревакцинировался «Спутником Лайт».

- А почему изменили свое предпочтение?

- Я не изменил предпочтение, международная практика, и наша, национальная, - позволяют ревакцинироваться именно таким образом.

- Как вы себя чувствуете после ревакцинации?

- Отлично. Чего и всем желаю.

И, конечно же, в этой связи еще раз хотел бы вернуться к вакцинации и ревакцинации. Эту работу нужно проводить. Вчера появились комментарии, что, дескать, надо, чтобы в верхах приняли жесткие меры на сей счет.

Конечно, перекладывать все «на верхи» - это мы хорошо умеем. Но работа медицинских структур могла бы быть поактивнее.

Хотелось бы перейти - и такая возможность есть - на принципиально новый подход в этом вопросе.

- Что вы конкретно имеете в виду?

- Сегодня в Женеве собирается Всемирная организация здравоохранения, туда же приглашена группа экспертов, которые будут определяться, а дальнейшей тактике борьбы с короной.

И вот - когда определятся, тогда врачи скажут свое слово.

Фото: Личный архив

- Геннадий Григорьевич, вот, допустим, человек вакцинировался, через какое время он должен ревакцинироваться?

- Через полгода.

- Прямо вот с точностью до дня, до часа?

- Ну, почему - с какой-то точностью? Ведь поймите, у кого-то может иммунитет полноценный выработаться даже после первой инъекции того же Спутника или той же цельноверионной вакцины. Это зависит от индивидуальных особенностей иммунной системы.

- То есть, следить за антителами надо?

- Не только. Там и клеточный иммунитет образуется, и антительный иммунитет.

Но принято такое правило, и надо это твердо соблюдать: сделал первую аппликацию, через две недели - надо вторую. Затем, через полгода, бустерную сделать инъекцию, чтобы напомнить иммунной памяти о вирусе.

Сейчас, слава Богу, появляется порядок в этом плане. Но нужна системная работа. Спокойная, профессиональная, без истерики, без нагнетания психоза.