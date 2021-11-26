Шойгу: в парке "Патриот" появится точная копия зала Нюрнбергского процесса

Министр обороны подписал с главой Российского исторического общества соглашения об обмене информацией

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, выступая в пятницу на седьмой межведомственной научно-практической конференции "Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ", организованной министерством обороны, рассказал, что при работе над фильмом в связи 80-й годовщину завершения работы Нюрнбергского военного трибунала над фашистскими преступниками в одном из павильонов "Мосфильма" была сооружена точная копия знаменитого зала во Дворце правосудия Нюрнберга, где проходил судебный процесс над нацистами.

- Авторы фильма готовы безвозмездно передать этот зал министерству обороны России. И он бы мог разместиться в подмосковном парке "Патриот", - предложил Нарышкин.

Министру обороны Сергею Шойгу идея Нарышкина понравилась, и он принял предложение: "Конечно, мы не просто найдем место, а найдем достойное место в парке "Патриот", потому что на сегодняшний день это самое посещаемое место из музейных комплексов в нашей стране. Только в этом году "Патриот" посетили более двух миллионов человек".

Министр отметил, что только в этом году "Патриот" посетили более двух миллионов человек.

- Героизация нацизма, переписывание истории, умаление подвига советского народа и его вклада в победу над фашизмом - это то, с чем мы сталкиваемся все чаще и чаще. К сожалению, с каждым годом ситуация обостряется и требует самого пристального внимания", - отметил Шойгу и подписал с главой Российского исторического общества (РИО) Сергеем Нарышкиным соглашения об обмене информацией.

Глава военного ведомства подчеркнул, что сотрудничество министерства обороны и Российского исторического общества доказало свою эффективность, "что немаловажно - имеет большие перспективы, которые мы рассчитываем реализовать в ходе дальнейшей работы".

После подписания документа Сергей Шойгу вручил награды представителям ряда министерств и ведомств, субъектов РФ за достижения в организации межведомственного взаимодействия в области обороны страны. Среди награжденных почетными кубками оказались: замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Медали министерства обороны РФ "За укрепление боевого содружества" удостоены, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор города Севастополя Михаил Развожаев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

Медалью министерства обороны России "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации" награждены директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, глава Республики Бурятия, председатель правительства Республики Бурятия Алексей Цыденов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.