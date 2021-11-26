«С вами переживает вся страна»: Мишустин объявил минуту молчания по погибшим в Кузбассе

Заседание правительства РФ началось с минуты молчания в память о погибших на шахте в Кемеровской области. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Заседание правительства в пятницу, 26 ноября, премьер РФ Михаил Мишустин начал с соболезнований и минуты молчания по горнякам и спасателям, погибшим в шахте «Листвяжная» в Кузбассе. По последним данным, в результате ЧП на шахте погиб 51 человек, еще 64 пострадали.

- С вами переживает вся страна, - обратился к семьям горняков Мишустин.

Премьер отметил, что причины ЧП должны быть «самым тщательным образом расследованы».

Мишустин поручил оказать поддержку семьям погибших и пострадавших, в том числе организовать для них психологическую помощь. Для этого в правительстве создана профильная комиссия, ее возглавил вице-премьер Александр Новак.

В повестке заседания правительства было несколько вопросов. Среди них - льготы для бизнеса на Курилах.

- На Курильских островах вводится режим свободной таможенной территории: на операции с товарами, ввезенными из третьих стран, не будет начисляться налог на добавленную стоимость. Такие преференции распространятся на всех инвесторов, главное - это желание открыть производство, создать новые рабочие места на Курилах, - сообщил Мишустин.

При этом премьер отметил, что важно не допустить возникновения на Курилах новой офшорной зоны.

- Чтобы туда не бросились те, кто хочет лишь минимизировать налоги. Поэтому преференции будут даны компаниям, которые действительно станут работать на островах, не занимаются добычей и переработкой углеводородов, производством подакцизных товаров, выловом крабов, финансовыми посредническими услугами, - пояснил премьер.

Кабмин также рассмотрел разработанную Минтрансом транспортную стратегию до 2035 года. По итогам рассмотрения стратегию утвердили.

- У нас очень большая страна, поэтому важно обеспечить высокую связанность и транспортную доступность всей территории, в том числе арктической зоны и Дальнего Востока. Мы заложили в стратегию соответствующие ориентиры на десятилетний период, чтобы дорога «от двери до двери» между любыми двумя крупными городами не превышала 12 часов. Для этого будет сформирована современная опорная транспортная сеть через всю страну, - рассказал Мишустин.

Премьер также отметил, что будет активно развиваться городской и пригородный пассажирский транспорт, чтобы люди как можно меньше времени тратили на дорогу домой или на работу, а поездки были комфортными и безопасными.