Двухлетние филиппинские близнецы, проходящие по делу о торговле людьми, вернутся на родину: «Первые слова сказали на русском»

Отец Зандро со ставшей дочкой и тремя детьми Фото: Личный архив

Свой первый, а потом и второй дни рождения брат и сестра близнецы Аника и Артуро Кастро отметили в Детском доме для детей инвалидов в городе Видное Московской области. Отметили, это громко сказано. В казенных учреждениях таких праздников попросту нет. Лишь к некоторым малышам в такие дни приходят родители или родственники. Но к Анике и Артуро никто не пришел. Их мама и папа, так же как и малыши они граждане Филиппин, долгое время считались чужими для детей людьми. Чтобы доказать свое право на близнецов и родство с ними, понадобилось чуть больше двух лет.

Напомним, Аника и Артуро, двое из трех иностранных детей, которые в январе 2020-го были обнаружены в квартире с няней в Подмосковном Одинцово. Новорожденных близнецов и еще одного мальчика филиппинского происхождения сразу же увезли в детский дом. А спустя полгода было возбуждено так называемое «филиппинское дело о торговле детьми». Помимо троих малышей из нехорошей квартиры в деле еще семь эпизодов, то есть еще семеро иностранных детей, которых, по версии следствия, продали иностранцам российские медики. Все малыши, как это уже установлено, рождены по программам суррогатного материнства.

Аника и Артуро, двое из трех иностранных детей, которые в январе 2020-го были обнаружены в квартире с няней в Подмосковном Одинцово Фото: Личный архив

Интересный факт, во всех случаях родство у детей есть только с одним из родителей-иностранцев: мамой или папой. То есть в программах использовались, в зависимости от ситуации, донорские яйцеклетки или донорские сперматозоиды. Формально российским законами это не запрещено, во всяком случае для граждан нашей страны. А вот с иностранцами раньше подобных прецедентов не было. Законно это или нет - решать теперь суду, которого в СИЗО ждут врачи, обвиняемые по тяжкой статье «Торговля людьми».

Тем временем двухлетние Аника и Артуро на днях перестали быть вещдоками по этого громкому уголовному делу. Их отец, бывший вице-спикер палаты представителей Филиппин Кастро Фреденил Эрнаес в российском суде доказал свое родство с детьми и вот-вот сможет забрать малышей на родину.

- Исковое заявление от моего доверителя долгое время не хотели принимать. Мы смогли подать его только в марте 2020—го года. Еще больше года ушло на то, чтобы доказать родство и выиграть суд о передачи детей их отцу, - рассказала kp.ru Людмила Айвар, адвокат. – Генетическая экспертиза, которая установила, что это дети моего доверителя была проведена в рамках уголовного дела, но на то, чтобы получить ее результаты у нас ушло полгода.

Родного отца близнецы видели лишь однажды.

- Отец прилетал в Россию сразу после рождения детей. Но из-за пандемии он тогда просто не смог забрать детей. За это время малыши, вырванные из своей семьи, стали говорить по-русски. Они росли в чуждой им среде, среди детей с инвалидностями и отклонениями в развитии. Конечно, это сказалось на их развитии. Это теперь так называемые госпитальные дети, - добавила адвокат Людмила Айвар.

Маленького Зандро могут усыновить

ФИЛЛИПИНЕЦ НА УСЫНОВЛЕНИЕ

В ближайшие дни за близнецами прилетит их отец. Известный на Филиппинах политик не скрывает, что уже воспитывает шестерых детей из пробирки. Все они, как и Аника и Артуро рождены российскими суррогатными мамами. При этом супруга политика в процессе зачатия не участвовала. Из-за проблем со здоровьем она не могла быть донором яйцеклеток.

Тем временем еще один иностранный родитель пытается вернуть своего ребенка. Зандро тоже уже 2 годика и он воспитывается в том же детском доме, что и близнецы Аника и Артуро.

- В этой ситуации доказать родство с отцом который является гражданином США филиппинского происхождения сложнее. Из-за пандемии он не смог прилететь в Россию для оформления свидетельства о рождении. В итоге в документ была вписана только суррогатная мама, гражданка Украины, которая не имеет родства с детьми. Все это добавило немало сложностей. Но мы уверены, что очень скоро ребёнок будет передан отцу, родство с которым установлено еще в апреле 2020 года в рамках расследования все того же уголовного дела, - отметила адвокат Людмила Айвар.

Братья и сестры Аники и Артуро ждут их на Филлипинах

Правда, пока продолжается судебная волокита, маленького Зандро могут усыновить. Фото малыша размещено во всероссийской базе детей на усыновления. Его отец, бизнесмен по фамилии Потенсиано, несмотря на это, не теряет надежд вернуть сына.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Как Россия превратилась в фабрику детей для иностранцев

Громкое и первое в истории нашей страны уголовное дело о торговле суррогатными младенцами скоро будет направлено в суд (подробности)