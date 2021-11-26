Главным полицейским планеты стал специалист по выбиванию чистосердечных признаний

Генерал Ахмед Насер аль-Раиси избран главой Интерпола Фото: REUTERS

Новым президентом Интерпола на ближайшие 4 года стал представитель Объединенных Арабских Эмиратов генерал-майор Ахмед Насер аль-Раиси. На выборах он обошел свою соперницу из Чехии - полковника Шарку Гавранкову - в третьем раунде голосования, получив 69% голосов.

Итоги выборов уже называют скандальными: слишком уж неоднозначная биография у нового главного полицейского планеты.

Насер аль-Раиси поступил на службу в полицию в 1980 году, пройдя сначала обучение и на родине и за границей, а в 1986 году начал реальную работу в подразделении по борьбе с грабежами. Карьера арабского дяди Степы шла вполне успешно, он побывал директором Института судебных экспертиз, возглавлял управление по борьбе с преступления в сфере высоких технологий и уже в 2005 году стал руководить столичной полицией, а в 2015 стал главным инспектором МВД ОАЭ.

Все было бы хорошо, но вот многие не одобряют кандидатуру Насера аль-Раиси из-за его темного прошлого. Полицейского обвиняют в пытках политических заключенных, причем не только местных, но и иностранцев. В частности, против него выдвигали обвинения жители Великобритании, Турции и Франции, которых держали в тюрьме ОАЭ по обвинениям в шпионаже.

Одной из самых известных жертв — по крайней мере, так утверждают многие западные страны - нового президента Интерпола стал Ахмед Мансур из отделения правозащитной организации Human Rights Watch по Ближнему Востоку, Северной Африке и странам Персидского залива. В 2011 в Эмиратах году его приговорили к трем годам тюрьмы за оскорбление высших должностных лиц, но почти сразу же помиловали. А в 2017 году Мансур снова был задержан за критику нарушения прав человека и аресты правозащитников в ОАЭ. В 2018 году он был приговорен уже к более серьезному сроку - к 10 годам тюрьмы.

Еще одним изобличенным «иностранным разведчиком» стал аспирант из Великобритании Мэтью Хеджес, которого в 2018 году обвинили в шпионаже и приговорили к пожизненному заключению за работу на МИ-6. На суде обвинение продемонстрировало видеозапись, на которой Хеджес признался, что пытался получить доступ к секретным данным, в том числе о закупках вооружения ОАЭ. Тем не менее в том же 2018 году британец был помилован и уехал на родину.

Правозащитники развернули целую кампанию в СМИ и соцсетях, чтобы не допустить избрания Насера аль-Раиси, а евродепутаты написали официальное письмо, в котором пытались убедить членов организации голосовать «правильно» - на их взгляд, разумеется. Но, тем не менее, избрание скандального полицейского все-таки произошло, причем, как отмечают некоторые комментаторы, перед голосованием ОАЭ инвестировала значительные суммы в бюджет Интерпола.

Впрочем, должность президента в Интерполе по большей части красивый пост, он лишь председательствует на заседаниях ассамблеи и исполкома организации, причем даже не получает за это зарплату. Реальной властью в международной структуре обладает генеральный секретарь – представитель Швеции Юрген Шток.