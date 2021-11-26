Новый штамм коронавируса B.1.1.529 из ЮАР: что известно об “ужасном” южноафриканском варианте

Не успев появиться, новый южноафриканский штамм коронавируса B.1.1.529 уже обвалил биржи и грозит мировым финансовым кризисом Фото: REUTERS

Новый штамм коронавируса с обозначением B.1.1.529 пока еще не получил названия (обычно штаммы получают в качестве имени букву греческого алфавита), но уже заставил ученых встревожиться. Сейчас нового мутанта называют южноафриканским штаммом, по названию того региона, где вариант был обнаружен впервые. Что же известно на этот момент о «госте» из Африки?

1. У него более 10 мутаций - гораздо больше, чем у Дельты

Главное в новом штамме — необычно большое количество мутаций в S-белке коронавируса, том самом, с помощью которого вирус проникает в клетки. Сколько точно мутаций, пока не известно, но в мире уже появились заявления от разных ученых, что больше 10-ти. При этом в остальных своих частях вирус развил около 50-ти мутаций. Для сравнения, Дельта-штамм, пришедший из Индии и быстро распространившийся по всему миру, имеет в S-белке всего две мутации, по сравнению с исходным уханьским штаммом. Это значит, что потенциально вариант коронавируса из Южной Африки может быть очень заразным Кроме того, есть вероятность, что этот вариант сможет снизить эффективность вакцин. Однако для того, чтобы это проверить, ученым понадобится еще несколько недель. По предварительным данным скорость начального распространения штамма может превысить ту, что была у варианта Дельта, в 6 раз.

2. Почему он появился в Африке?

Одна из версий – коронавирус мутировал в организме человека с пониженным иммунитетом, вероятно, ВИЧ-инфицированного из Ботсваны. В странах с невысокими показателями по вакцинации внутри популяции происходит «выбраковка» слабых вариантов вируса в пользу более сильных и заразных, успешно развивающихся среди невакцинированных людей с ослабленным иммунитетом. Ученые из ЮАР сообщили, что вариант B.1.1.529 может быть заразнее Дельты и что он начинает доминировать в Ботсване, вытесняя другие штаммы. В Ботсване мутанта нашли и у вакцинированных.

3. В каких странах он уже обнаружен?

В провинции Гаутенг в Южной Африке было зарегистрировано 77 полностью подтвержденных случаев заболевания, вызванного новым штаммом. Кроме того, четыре случая в Ботсване и один в Гонконге у человека, прилетевшего из Африки. Однако есть надежда, что в странах с более высоким уровнем вакцинации, чем в Южной Африке (там привито около 24 % населения), новый штамм будет чувствовать себя не так свободно.

4. Будут ли снова закрывать границы?

Если вариант окажется устойчивым к существующим вакцинам, ученым придется «пересобрать» вакцины заново, учитывая произошедшие в вирусе мутации. Проблема в том, что этот вирус теперь радикально отличается от оригинала, появившегося в китайском Ухане. А это значит, что вакцины, которые были разработаны с использованием исходного дикого коронавируса, могут стать менее эффективными. Поэтому велика вероятность нового закрытия границ и локдауна. Великобритания уже внесла в «красный» карантинный список авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Лесото, Зимбабве, Намибией и Эсватини (бывшим Свазилендом). Эти же государства плюс Мозамбик внес в запретный список Израиль, а утром в пятницу ограничения для въезжающих из южной Африки ввел Сингапур. Россия пока не вводила новых ограничений на авиасообщения.

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