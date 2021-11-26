Зеленский открестился от операции по «вагнеровцам»

На конкретный вопрос, кто сорвал операцию, Зеленский отвечал нудно и путано Фото: REUTERS

Если вкратце, то версия Зеленского выглядит так: у него был прохиндей-шарлатан – начальник Главного управления разведки ВСУ, который и втянул Украину в авантюру с задержанием 33 граждан России. А сам президент незалежной вообще не при делах – он такой рисковый план санкционировать не мог.

- Это была операция под названием «Бурба», которая, слава Богу, уже завершилась, - назвал фамилию экс-руководителя ГУР Зеленский.

На конкретный вопрос, кто сорвал операцию, он отвечал нудно и путано. В какой-то момент даже стало жалко журналистов, которые силились уловить суть.

- Я попросил ежедневные доклады разведки, я получал это все, и мы делали выводы вместе. Та информация, о которой мы с вами говорим - никто никогда не докладывал. Да, была информация, что есть вагнеровцы, что готовятся разные вещи и что они бандиты. Общие были вещи. Но когда садились все разведчики, все представители, этой информации не было. Дальше - следующий шаг. Господин Бурба информированный, и мы получили информацию, что кому он передавал, - согласитесь, в этом словесном потоке сложно вычленить что-то конкретное.

Особенно когда президент вдруг внезапно перепрыгивает то на тему Афганистана, то на тему ковида, то на тему ремонта резиденции Бурбы, который обошелся в 11 миллионов гривен. Видно было, что Зеленскому не хочется отвечать по существу. Но он попробовал.

- «Турецкие авиалинии» - Эрдоган должен знать? Он (глава ГУР) говорит: нет. Эрдоган бы нам никогда этого не простил! Мы не проводили этой операции, нас в нее втянули, - сказал он, имея ввиду рейс Минск-Стамбул, который должны были экстренно посадить в Киеве.

Зеленский уверяет, что не одобрил этот план, потому что могли погибнуть мирные граждане. Причем, по словам президента, Бурба сказал: «Это даже хорошо, что погибнут люди. Можно будет эти смерти повесить на Россию».

- Я с Эрдоганом обговариваю такие вещи за закрытыми дверями, и как он нам помогает, поэтому я и говорил, что мы не проводили эту операцию, - заключил Зеленский.

И доля правды в этом есть. Потому что спецслужбы Украины были лишь инструментом. А проводило операцию Центральное разведуправение США. И решение отменить вариант с посадкой лайнера принимал не Зеленский, а кураторы от ЦРУ в Киеве Тимоти Джеймс Сковин и Браен Томас О’Берн.

- На завершающем этапе с подачи американцев появилась дополнительная более глобальная, стратегическая цель - внесение раскола в белорусско-российские отношения. Именно для этого спецслужбы Украины завели группу в Минск и создали условия для ее невылета в Стамбул, - рассказывали мне сотрудники российских спецслужб, которые распутывали это дело. - Уже весной 2020 года было принято решение затаскивать группу условных «вагнеровцев» в Минск и руками спецслужб Белоруссии их задерживать. Бронь на билеты по маршруту «Минск-Стамбул» для всех 33 россиян с датой вылета 25 июля была отменена из Киева еще 20 июля, за четыре дня до приезда россиян в столицу Белоруссии (есть документальное подтверждение на соответствующий запрос в Turkish Airlines).