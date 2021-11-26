Путин начал переговоры по Карабаху

Российский президент закончил одну встречу с Ильхамом Алиевым, впереди еще две. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Сегодня, 26 ноября, Владимир Путин проводит трехсторонние переговоры с лидерами Армении и Азербайджана по поводу будущего Нагорного Карабаха. Мероприятие разделено на три части: сначала наш президент встречается с Алиевым, потом с ним и с Пашиняном, а в конце отдельно с Пашиняном.

- Есть, к сожалению, проблемы, есть инциденты. К сожалению, до сих пор не обходится без жертв. Но мы для этого и собрались, чтобы посмотреть, что сделано и что нужно сделать всем. Чтобы не только ничего подобного не возникало, но и наоборот создавались условия для успокоения ситуации и

Уже на трехсторонних переговорах президент России добавил, что «за год сделано не мало».

- Масштабные боевые действия не происходят. 53 тысячи беженцев смогли вернуться домой. Создана хорошая мониторинговая группа. Работает российско-турецкий центр по контролю за прекращение огня, - перечислил успехи Путин.

Глава страны уточнил, что главная задача, которая стоит сейчас перед всеми: «создать условия для возрождения региона».

Ильхам Алиев на трехсторонних переговоров выглядел вполне довольным. Он заявил, что за последний год «не было намеренных провокаций», а все инциденты имели «несистемный характер».

А вот Николу Пашиняну событиями последнего года, кажется, совсем не понравились.

- Ситуация не настолько стабильна, как хотелось бы. Несколько десятков погибло за год. Войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении, - пожаловался армянский лидер Путину.

Пашинян добавил, что многие договоренности не выполнены. Не все пленные смогли вернуться домой.

Слава богу, хотя бы оба президента заявили о готовности обсуждать демаркацию границы. Собственно, из-за оставшихся территориальных споров конфликт все не завершится.

К сожалению, на границе Армении и Азербайджана до сих пор не спокойно. 16 ноября 2021 года в Сюникской области Армении начались столкновения с азербайджанскими военными. Погибло несколько человек.