Всемирный день борьбы с дефицитом железа

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Дефицит железа представляет собой состояние, при котором организм человека недостаточно обеспечен железом для поддержания нормальной физиологической функции крови и тканей (в том числе мышц и мозга). Тяжелые случаи дефицита железа приводят к развитию заболевания — железодефицитной анемии.

Наиболее частой причиной дефицита железа является употребление продуктов с низким содержанием биодоступного железа.

По данным ВОЗ, анемии подвержено около четверти населения земного шара.

В России анемией страдают примерно 15 % населения. Существуют определенные группы, в которых риск развития анемии выше, чем в общей популяции. К группам риска относятся беременные женщины, женщины детородного возраста, девушки до 18 лет, дети первых двух лет жизни.

Так, в России пораженность анемией в группах риска составляет: беременных — 40 %, женщин детородного возраста — до 25 %, девушек 14–18 лет — до 20 %, детей до двух лет — до 20 %.

Признаками недостатка железа могут являться повышенная раздражительность, апатичность, быстрая утомляемость, сонливость, плохой аппетит. Также при недостатке железа наблюдаются бледность кожных покровов, языка, ладоней; сухость и ломкость ногтей и волос.

Дефицит железа — системное состояние: ухудшается рост и развитие в детском и подростковом возрасте, уменьшается физическая выносливость, работоспособность, снижается иммуните.

Для профилактики железодефицитных состояний возможно применение специализированных витаминно-минеральных комплексов, содержащих железо.

В соответствии с техническим регламентом ЕАЭК ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» рекомендуемый уровень суточного потребления железа для взрослых составляет 14 мг.

Обращаем особое внимание, что применение витаминно-минеральных комплексов для детей возможно только после консультации с врачом!

Также помочь в профилактике железодефицитных состояний может коррекция рациона (питания). Следует употреблять в пищу продукты, содержащие достаточное количество железа (мясо и субпродукты (говядина, баранина, нежирная свинина, мясо индейки и курицы), хлеб, злаки и др.).

В течение суток с пищей в организм человека поступает около 10–12 мг гемового и негемового железа, но только 1–1,2 мг микроэлемента из этого количества усваивается.

При этом биодоступность гемового железа в пищевых продуктах более высокая, чем из негемовых соединений, и составляет 25–30 %. Больше всего гемового железа содержится в продуктах животного происхождения.

Таким образом, применение железосодержащих витаминно-минеральных комплексов и коррекция питания позволят вам и вашим детям избежать проблем со здоровьем, связанных с дефицитом железа.