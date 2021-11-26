Подноготная секса глазами гинеколога

Как говаривала героиня фильма «Москва слезам не верит»: «Если у мужчин есть свои дела, они спокойно могут заняться ими. …наша продукция больше заинтересует женщин». Так вот книга Динары Березиной «Секс - это здорово» тоже скорее адресована прекрасным дамам уже потому, что автор – практикующий акушер-гинеколог, сексолог. Человек, с которым делятся тем, что порой не расскажешь ни мужу, ни подружке, ни маме. Вот такую задушевную тональность с первых страниц задает книга, которую нам предстоит прочитать.

Изданий о сексе великое множество. Но произведение Динары Березиной не про технику интимного процесса – она про его науку. Точнее, понимание важной истины: только полное представление об анатомии, физиологии и психологии человека, познание собственной сексуальности, изучение возможностей своего тела поможет сделать близкие отношения ярче. Развить сексуальный интеллект читателей – главная задача этой работы, поясняет автор.

Советы Динары Березиной пригодятся всем независимо от возраста. Совсем юных уберегут от ошибок и ложных представлений – не случайно доктор посвящает произведение своим дочерям. Книга позволит развеять предубеждения о первом интимном опыте и избавит от мысли, что это всегда «больно и неприятно». А главное – поможет избежать опасных последствий. Контрацепции посвящен отдельный раздел. Читаем, как выбрать оптимальный вариант, и зарубаем себе на носу, что предпринять, если все случилось слишком внезапно.

Многих наверняка заденет за живое рассказ о предменструальном синдроме – неожиданные советы помогут не превратиться в мегеру на пути к критическим дням. Можно наконец расставить точки над i на счет секса в месячные – кстати, подсказка от автора: подспорьем в этом деликатном вопросе могут стать презервативы черного цвета.

Очень важная тема – рак и мифические диагнозы по «женской линии», которые любят ставить некоторые эскулапы, заставляя нас нервничать и дорого лечиться. Чтобы не угодить в ловушку, уясним, какие обследования позволят подтвердить или опровергнуть диагноз. И что должно насторожить во врачебных рекомендациях.

В книге нет запретных тем – все они складываются в общую картину сексуального здоровья. Поэтому здесь мы получим ответы на вопросы, которые кто-то стесняется задать даже доктору.

Прежде всего, про вожделенный оргазм – почему он нередко причиняет боль, как его поймать и всегда ли следует к нему стремиться. Как способность дойти до пика связана с половой конституцией. Поищем главный орган женского удовольствия - и это не пресловутая точка G, заметьте. Хотя с ней мы тоже вместе с доктором разберемся. И добавим пару сокровенных мест, о которых мало кто знает. Особая тема - мастурбация, интимная смазка, а также вибраторы и другие секс-игрушки (использование которых, пора уяснить, не баловство, а вполне себе серьезный процесс). Анальный контакт еще на повестке. И даже животрепещущий для некоторых барышень вопрос на счет нижнего белья: можно ли обойтись вообще без него. Не требуется ли деликатной зоне «проветривание» и прочие манипуляции. Все узнаем!

А как же мужчины? – удивится читательница. Что из этой прекрасной книжки почерпнут для себя джентльмены? Смеем заверить: сильному полу полезно ознакомиться со всем изложенным выше. Наверняка что-то станет для него откровением. Но главное - поможет с пониманием отнестись к дамским капризами. Которые на деле не капризы вовсе, а вполне объяснимые процессы. И только парам, готовым слушать друг друга, раскроется секрет гармонии в интимной жизни. Ведь секс – это здорово.