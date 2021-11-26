Leaders Awards и Клуб Лидеров определили лучших в своем деле

В Москве состоялась церемония вручения премии «Leaders Awards» современным лидерам в области бизнеса, технологий, инноваций, культуры и социальной сферы

Организатором премии выступило бизнес-издание «LEADERS». Партнером бизнес-номинаций стал «Клуб Лидеров», объединяющий собственников бизнеса в различных сферах из более чем сорока регионов России. Сегодня «Клуб Лидеров» - активно развивающееся комьюнити, находящееся в прямом диалоге с представителями власти и бизнеса для наиболее эффективного роста экономики нашей страны, а так бизнесов предпринимателей Клуба лидеров.

Лауреатами премии стали:

- Александр Стуглев, председатель правления, директор Фонда Росконгресс в номинации «За продвижение российского бизнеса за рубежом и привлечение иностранных инвестиций в Россию»;

- Александр Исаевич, генеральный директор «Корпорации МСП» в номинации «За вклад в развитие малого и среднего предпринимательства в России»;

- Ксения Юдаева, первый заместитель Председателя Центрального банка России в номинации «За вклад в развитие банковской системы в России»;

- Андрей Шаронов, президент Московской школы управления «Сколково» в номинации «За вклад в бизнес-образование в России»;

- Азер Талыбов, председатель правления Росэксимбанка в номинации «За вклад в поддержку российского экспорта»;

- Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы в номинации «За прорывные решения и бизнес-инициативы для предпринимателей г. Москвы»;

- Екатерина Зиновьева, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области в номинации «За вклад в развитие инвестиционного климата Московской области»;

- Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка в номинации «Лучшие банковские решения для МСП»;

- Алексей Милевский, директор департамента слияний и поглощений Mail.ru Grouр в номинации «Лучшие M&A сделки на рынке инноваций»;

- Евгений Гинер, президент ПФК ЦСКА, вице-президент РФС в номинации «За вклад в развитие российского футбола»;

- А также собственники бизнеса в различных сферах и Основатель Клуба лидеров Артем Аветисян в номинации «За вклад в улучшение условий ведения бизнеса в России».

В премии приняли участие более пятисот представителей политики, бизнеса (сфера финансов, строительства, инноваций, инвестиций, цифровой индустрии), культуры, шоу-бизнеса, спорта, общественных и благотворительных организаций. Все они устанавливают новые правила и тренды в современной жизни. Все они – лидеры нового времени.