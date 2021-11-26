Перестанут ли работать вакцины, лекарства и тесты на коронавирус: известный ученый оценил, чем может грозить человечеству «южноафриканский монстр»

Пассажирка маршрутного такси в Йоханнесбурге, ЮАР. Фото: REUTERS

Новый вариант коронавируса, обнаруженный в Африке, стал рекордсменом по числу мутаций в S-белке - том самом, из которого состоят шипики «короны». За счет этого возбудитель ковида может обогнать даже самую агрессивную на сегодня «Дельту» - стать еще заразнее, летальнее, неуловимее. Подобными опасениями полны сейчас СМИ и соцсети, на мировых фондовых рынках началась паника и обвал индексов. Зарубежные страны одна за другой перекрывают авиасообщение с африканскими государствами.

Насколько оправданы такие меры? Что на самом деле достоверно известно о «монстре» из ЮАР, а что пока лишь гипотезы, не имеющие убедительных доказательств? Главные вопросы мы задали известному ученому, молекулярному биологу, доктору биологических наук, члену-корреспонденту РАН, заведующему лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергею Нетесову.

ДЛЯ ПРИЛЕТАЮЩИХ ИЗ АФРИКИ НУЖЕН СТРОГИЙ КАРАНТИН

- Сергей Викторович, зарубежные СМИ со ссылкой на африканских вирусологов сообщают, что у нового варианта коронавируса более 30-ти мутаций в S–белке, с помощью которого вирусные частицы «цепляются» за клетки человека. Насколько тревожны такие данные, на ваш взгляд?

- Это действительно весьма тревожные признаки. Я считаю, что уже сейчас, не откладывая, нужно принимать превентивные меры. У нас есть авиарейсы в страны Южной Африки. Пассажиров, прибывающих оттуда, нужно брать под контроль. По-хорошему - сажать на строгий, изолирующий, внедомашний карантин до прояснения, инфицированы они или нет (по этому пути уже пошел ряд европейских стран. - Ред.). Причем, надежнее проводить проверку двумя способами: делать и ПЦР-тест пробы из носоглотки, и экспресс-тест на антиген коронавируса.

При этом, принимая серьезные меры, важно понимать: пока однозначно сказать об истинной степени опасности нового штамма мы не можем. На сегодня есть данные лишь об очень небольшой группе пациентов. В дальнейшем все может быть. Нужно исходить из одного из основных принципов борьбы с эпидемиями: лучше перестраховаться, чем недостраховаться.

ПРИВИВКИ ПРОТИВ МУТАНТА: КТО КОГО

- Есть ли риск, что нынешние диагностические тесты - ПЦР и на антиген - будут хуже «ловить» новый штамм, пропуская зараженных?

- Насколько я понимаю, пока еще нет данных о полной структуре генома нового южноафриканского варианта коронавируса. В то же время, насколько мне известно, все применяемые сегодня ПЦР-тесты рассчитаны на самые консервативные участки генома - в них изменчивость намного меньше, чем в гене S-белка. Поэтому можно ожидать, что подавляющая часть ПЦР-тест-систем будет работать. Однако в любом случае требуется «проверка боем». А для этого нужно, чтобы ученые срочно полностью расшифровали геномы нескольких штаммов нового варианта и оценили, насколько наши тест-системы реально способны «отлавливать» южноафриканский вариант.

Сдача ПЦР-теста на ковид у авиапассажирки, собирающейся отправиться из ЮАР в Великобританию. Фото: REUTERS

- Больше всего многих пугает, что мутант будет еще лучше, чем «Дельта», уходить от нейтрализующих антител вакцинированных и переболевших людей. Насколько велика такая угроза?

- Это действительно очень серьезное опасение. Но опять же нужно проверять, то есть срочно добывать новый штамм и для начала смотреть в лабораторных опытах, насколько защищают от него нынешние вакцины. Иначе мы никак этого не узнаем. Пока речь идет о гипотезе.

- Все самые эффективные вакцины, которые применяют сегодня - и аденовирусные (как «Спутник V», АстраЗенека), и мРНК-вакцины (Пфайзер, Модерна) дают нам иммунитет именно к S-белку коронавируса. Если у «южноафриканца» в нем так много мутаций - есть ли вероятность, что существующие прививки смогут работать?

- Я уверен, что нынешние вакцины в любом случае сохранят эффективность в той или иной степени. Все-таки речь идет об очередной разновидности уже известного нам коронавируса, а не о принципиально новом возбудителе инфекции. Другое дело, что, скорее всего, снизится уровень иммунной защиты, которую дают сегодняшние вакцины. Насколько уменьшится эффективность и понадобится ли обновлять вакцины - вопрос, который нужно исследовать, не теряя времени.

Для вакцинации населения в Южной Африке запустили специальные поезда. Фото: REUTERS

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВ, СКОРЕЕ ВСЕГО, СОХРАНИТСЯ

- За последние месяцы стало известно о двух прорывных лекарствах против коронавируса - препаратах, которые впервые на людях показали мощный противовирусный эффект. Это «Молнупиравир» компании «Мерк» и «Паксловид» от «Пфайзера». У нас в стране они пока не появились, но теперь встает вопрос: если новый южноафриканский штамм вытеснит «Дельту» - насколько эффективными окажутся такие лекарства и нужны ли они нам вообще?

- Исходя из тех данных, которые мы имеем на сегодня (о новом штамме. - Ред.), обнаруженные мутации не должны повлиять на эффективность этих двух препаратов. Потому что они действуют не на S-белок, а на ферменты коронавируса, которые не являются поверхностными белками. Аминокислотные последовательности этих ферментов гораздо более консервативны, а их гены куда менее подвержены мутациям, чем поверхностный S-белок.

Так что с большой долей уверенности можно сказать, что «Молнупиравир» и «Паксловид» будут работать. Поэтому нужно как можно скорее принимать меры, чтобы они закупались или по лицензии производились в нашей стране.

Однако важно понимать: любые противовирусные лекарства - как средства для тушения пожара, который уже начался и пылает. Разумеется, лучше вообще не допускать возгорания. А для этого нужны вакцины.

- Может ли новый штамм усугубить тяжесть болезни и повысить летальность ковида?

- Этого нельзя исключать. Все может быть. Поэтому мы должны готовиться к худшему, надеясь на лучшее.

СОВЕТЫ ПРОФЕССОРА НЕТЕСОВА

Какие меры нужно срочно принять для защиты от нового штамма:

1. Вакцинироваться или ревакцинироваться, если после предыдущей прививки либо перенесенной болезни прошло больше 6 месяцев. «Свежевакцинированные люди точно будут лучше защищены от любых новых штаммов», - поясняет ученый.

2. Обязательно носить средства индивидуальной защиты - маски или респираторы - в закрытых помещениях и любых людных местах. «Насколько бы ни повысилась заразность у мутировавшего возбудителя ковида, даже самая простая одноразовая медицинская маска всегда снижает вирусную нагрузку. То есть вы получите меньшую дозу, и организму будет легче бороться с инфекцией», - подчеркивает Сергей Нетесов.

3. Соблюдать дистанцию - не менее полутора-двух метров, избегать скоплений людей даже на открытом воздухе.

4. Ввести строжайший контроль за пассажирами, прилетающими из стран, где обнаружен новый штамм: проводить двойное тестирование (см. выше в тексте), сажать на 10-14-дневный карантин. «В идеале же стоило бы временно вообще прекратить авиасообщение с южноафриканскими странами, как уже поступили ряд европейских государств», - считает эксперт.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Может ли «южноафриканец» запустить пандемию по новому кругу?

- Сергей Викторович, из Африки приходят данные, что новый вариант коронавируса стремительно вытесняет «Дельту» - даже быстрее, чем она до этого отправляла на свалку истории прежние штаммы. Не может ли получиться так, что «южноафриканец» станет полностью доминировать во всем мире и пандемия зайдет на новый, еще более мощный круг?

- Не стоит недооценивать то оружие для борьбы с коронавирусом, которое у нас уже появилось. Существующие вакцины все равно будут защищать от ковида, как минимум частично, снижая количество тяжелых больных и нагрузку на здравоохранение.

С другой стороны, реальную степень опасности нового штамма мы пока все-таки не знаем. Данные еще очень ограниченные. Именно поэтому нужно готовиться к худшему и принимать максимум защитных мер. Кстати, и я, и многие другие эксперты призываем еще с весны: давайте отправлять за границу только вакцинированных людей. Иначе мы открываем авиасообщение со все большим количеством стран, и непривитые туристы привозят оттуда новые штаммы, и мы от этого практически никак не защищены.

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