Победители конкурса «Навстречу переменам» получат специальные призы от Viasat

Цель конкурса «Навстречу переменам» — поддержать и вдохновить социальных предпринимателей Фото: Shutterstock

Группа компаний Viasat в очередной раз стала партнером ежегодного конкурса «Навстречу переменам», который проводится среди социально-предпринимательских проектов, улучшающих жизнь детей и молодёжи. В 2021 году в финал вышло 10 проектов из 9 регионов России. Победители будут определены 18 ноября.

Цель конкурса «Навстречу переменам» — поддержать и вдохновить социальных предпринимателей, предоставив им возможность обучения, развития, масштабирования и обеспечения устойчивости своих проектов. Viasat выступает партнером конкурса не первый год, сотрудничая с фондом поддержки инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»: принимает активное участие в организации и подведении итогов. Для трех победителей медиагруппа подготовила специальные призы.

Заявку на конкурс «Навстречу переменам» можно было подать в двух номинациях: «Локальный проект» (импакт-проекты для жителей одного субъекта РФ с населением до 300 000 человек) и «Масштабный проект» (импакт-проекты, использующие принципиально новые подходы к решению социальных проблем и имеющие высокий потенциал к масштабированию).

Конкурс проводился в несколько этапов. Проекты проходили техническую экспертизу, затем заявки оценивали волонтеры, сотрудники и приглашенные эксперты фонда. Далее прошел цикл очных тренинг-сессий и интервью. А завершится конкурс публичной защитой проектов перед взрослым и детским жюри.

В этом году на конкурс было подано 226 заявок от социальных предпринимателей со всей России. Из них был отобран 71 проект, после чего при помощи экспертного совета было определено 29 лучших работ. Финалистами стали авторы самых интересных, перспективных и технологичных проектов, посвященных решению проблем детства.

Финал конкурса пройдет онлайн 18 ноября в 15:00 по московскому времени. Авторы представят свои проекты конкурсному жюри, после чего будут определены победители в двух номинациях. Они получат от фонда «Навстречу переменам» начальное финансирование проекта на один год в размере до 1,2 млн рублей, в зависимости от бюджета проекта. Грантовый пул составляет 5 миллионов рублей. Все 10 финалистов смогут принять участие в 3-х летней программе фонда «Инкубатор».