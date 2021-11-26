Александр Градский находится без сознания в тяжелом состоянии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Градский экстренно госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии. Музыкант находится без сознания. Медики подозревают у артиста инсульт.

Александру Градскому стало плохо дома. Сейчас он находится в одной из столичных клиник, ему оказывают помощь. Музыкант ранее жаловался на плохое самочувствие в ходе съемок шоу и ему несколько раз вызывали медиков.

Меж тем сын композитора не нашел в себе сил рассказать подробности о состоянии отца. "Не могу комментировать. Не могу и не хочу, извините", - цитирует Пятый канал Даниила Градского.

В сентябре стало известно, что Градский тяжело болен. За судьбу пожилого супруга беспокоится его молодая избранница Марина Коташенко. Вместе с Градским она с 2003 года. Музыкант старше красавицы почти на 35 лет. Но это не мешает счастью влюбленных.

Артист долго искал личное счастье. Коташенко - четвертая избранница мэтра.

Отношения композитора и студентки Марины в начале 2000-х не обсуждал только ленивый. Градский впервые увидел избранницу на улице. Он ехал со стройки и влюбился в нее с первого взгляда. Марина и Александр Борисович обменялись телефонами, после чего начали тайно встречаться. В 2014 году Коташенко родила композитору сына Александра, а в 2018-м у них появился еще один наследник Иван.