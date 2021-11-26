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26 ноября 2021 14:21

Большинству россиян не интересна Черная Пятница

Россияне заявили, что акция Черной Пятницы вынуждает покупать ненужные вещи
Юлия ЩЕРБАКОВА
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Россияне заявили, что акция Черной Пятницы вынуждает покупать ненужные вещи

Россияне заявили, что акция Черной Пятницы вынуждает покупать ненужные вещи

Фото: Мария ЛЕНЦ

26 ноября в мире проходит самая большая распродажа года – Черная Пятница. Некоторые магазины, и правда, делают скидки до 70-90%, другие же – только создают видимость распродажи. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, а собираются ли россияне воспользоваться этой акцией.

Мы задали вопрос «А вы планируете закупаться в Черную Пятницу?» и узнали, как опрошенные относятся к таким рекламным ходам.

Оказалось, что большинство участников исследования к иностранной акции относятся настороженно или вовсе не интересуются ею. Так, больше половины россиян признали, что подобные акции вынуждают покупателей набирать множество ненужных вещей. Именно поэтому 66% участников опроса планируют полностью игнорировать осеннюю распродажу.

«Не верю в эту акцию, буду ждать новогодних скидок», - говорит участник исследования.

Еще 22% участников опроса отметили, что не нуждаются в распродажах, а покупают товары тогда, когда они им нужны. Тем более что продавцы вряд ли будут работать себе в убыток, и вряд ли распространят скидки на хороший и качественный товар.

«На хорошую вещь скидок не бывает», - полагает один из опрошенных.

«Я во время распродаж ничего не беру», - соглашается другой.

«Все уловки магазинов давно известны народу! Никто и никогда себе в убыток не торгует!», - подчеркивает третий.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

А вот еще 5% россиян рассказали, что специально заранее выбрали несколько товаров, чтобы купить их именно в Черную Пятницу по скидке, если она, конечно, на эти вещи будет распространяться.

4% опрошенных признались, что дадут себе волю на распродаже и купят все, что им захочется. Ведь в период акций можно позволить себе и лишнего!

Оставшиеся 3% сообщили, что не слышали о такой акции, как Черная Пятница.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 4,1 тысячи человек.

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