Виталий Коротич: Мне звонят из Киева - на январь-февраль там анонсируют «войну с Россией». Так США хотят впихнуть Украину в НАТО

Виталий Коротич Фото: Евгения ГУСЕВА

-... Виталий Алексеевич, вы же наверняка обратили внимание на недавний приезд в Москву главы ЦРУ Бернса. И потом - всякие публикации пошли на Западе, там нас подозревают - что, типа, это мы у американских дипломатов создаем «гаванский синдром»...

СПРАВКА «КП»

Гаванский синдром — совокупность ряда неврологических симптомов, включающих головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом, которые наблюдались в ноябре 2016 года у некоторых сотрудников посольств Канады и США в Гаване. В 2018-м схожие симптомы были у работников американского консульства в китайском Гуанчжоу.

- Мы с вами, Александр, помним, когда все валилось («вешали всех собак») на Советский Союз, теперь - все валится на Россию.

В эти дни я получаю с Украины множество писем, звонков, сигналов по интернету - о том, что всех их предупредили: в январе-феврале начнется война.

- А кто предупредил?

- Ну, кто? Правительство. Генералы выступают.

А потом - концентрация украинской армии в Донбассе.

И Англия заявила, что присылает своих спецназовцев. Американские инструкторы готовят сейчас украинские войска к наступлению и так далее...

- Когда говорят о войне, прежде пытаются ответить на вопрос - кому это выгодно?

- Речь идет о том, что, кроме Соединенных Штатов, это невыгодно никому.

- Как? А Украине?

- Там - другая «выгода». В таком состоянии, в каком Украина находится сейчас, она долго жить не может. Экономика развалена, ничего нет... Никаких запасов. Поэтому, война - единственное для нынешнего режима спасение.

- Россию могут спровоцировать на столкновение..

- Если Украина сейчас попрет на Донбасс, - а там сотни тысяч наших граждан, - Россия вынуждена будет отвечать. И поднимется всемирный визг о «российской агрессии».

- Истинная цель этой масштабной провокации какая?

- Во-первых, ее устроители мечтают о том, чтобы «накрылся» Северный поток-2. Во-вторых, Украину, в порядке исключения, потому что Запад попытается представить дело так, что, дескать, «Россия на нее нападает» - примут в НАТО.

У меня внук окончил МГУ и ему, как отличнику, дали грант в Германию. И он мне пишет: ну, что же это, как же это так, что вот Россия хочет напасть на несчастную Украину?

То есть, весь мир уже задурен до предела. И вот это - то, что у меня сейчас очень болит.

- Вот когда в июне этого года мы в Женеве освещали встречу Путина и Байдена, как-то потеплело тогда - и на душе, и в мире… Сейчас готовится встреча двух президентов - либо в декабре, либо в январе. Вот она каким-то образом может разрядить эту напряженку?

- Украина никогда в жизни ни во что не ввяжется без команды из Вашингтона. Поэтому без Байдена никакая заваруха военная не начнется. И встреча Путина с Байденом, или разговор, или, может быть, это будет, как у Байдена с Си Цзиньпином в режиме видео, - тогда встреча эта может быть по несколько сюжетам.

Один - это: «Боже мой, что вы натворили, зачем напали на несчастную Украину?».

Второй - это режим предупреждения: «Что-то же вы, хотите напасть на Украину, а у них даже самолетов нет»?

- И все же - шансы на конструктив саммита Россия - США - они остаются?

- Надежда есть. При одном условии. Что - если эта встреча не является частью пропагандистской кампании.

Посмотрим.

А сейчас и Франция, и Германия, я уж не говорю о других странах, очень резко против приема Украины в НАТО. Но американцы будут выкручивать руки и это будет главный аргумент - видите, какая беззащитная и несчастная Украина? Украину надо впихнуть в НАТО.

Вот этот сюжет, по-моему, сейчас единственный из возможных.

- Будем надеяться, что замерзшая Европа…

- Будем надеяться… Ведь пока Байден не выглядит агрессивным, он отводит войска из Афганистана, сейчас пообещал отвести из Ирака. Если бы отвел своих из Украины - было бы просто замечательно.