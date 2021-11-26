«Единая Россия» разработает модель инженерной школы

Председатель комиссии Генсовета ЕР по образованию и науке Елена Шмелева. Фото: Пресс-служба «Единой России».

Эту инициативу «Единой России» поддержал президент страны Владимир Путин, отметила председатель комиссии Генсовета ЕР по образованию и науке Елена Шмелева в рамках экспертной сессии с компанией «Газпром нефть» и госкорпорацией «Росатом».

«Мы взяли на себя обязательство перед избирателями в 2022 году создать 30 передовых инженерных школ. Для этого сегодня нам необходимо проработать качественную концепцию, заложить на старте базовые параметры и стандарты их работы, — сообщила Елена Шмелева. - Мы проводим серию экспертных сессий с руководителями высокотехнологичных компаний, максимально открытых для наших университетов».

По ее словам, для успешной реализации проекта будут использованы компетенции «Сириуса», который она возглавляет.

«Сириус» является стратегическим партнером проекта и обеспечивает его методическое и экспертное сопровождение. А площадка партии дает возможность объединить все стороны и эффективно организовать совместную работу. Вместе с экспертами от компаний мы будем проводить детальную экспертную оценку проектов инженерных школ и самое главное — давать рекомендации университетам, помогать им улучшать проекты», — сказала Елена Шмелева.

Эксперт отметила также, что помощь партии и ее партнеров очень востребована вузами.

«На данном этапе мы будем помогать повысить качество проектов инженерных школ для участия в конкурсе на предоставление субсидий, в рамках которого будут отобраны лучшие. После отбора победителей партия будет привлекать компании-партнеры к софинансированию передовых инженерных школ, оснащению лабораторий, внедрению их разработок, трудоустройству выпускников и так далее», — подчеркнула председатель партийной комиссии.