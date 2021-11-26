«Она в таком дерьме искупала мое имя»: Маша Распутина намерена выгнать 21-летнюю дочь из дома

Маша Распутина в ужасе от поведения дочери Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Маша Распутина пригрозила выгнать родную дочь из дома, если та еще раз пойдет на ток-шоу. Недавно 21-летняя Маша появилась в программе Андрея Малахова, где обвинила сводного брата Романа Захарова в сексуальных домогательствах и регулярных оскорблениях. Роман же, в свою очередь, заявил, что девушка сама его провоцирует. В итоге сводные брат и сестра сцепились прямо в студии, и охранникам пришлось разнимать дерущихся родственников. Зрители заподозрили, что на съемки к Малахову Машу отправила ее мать. Однако Распутина решительно опровергла эти слухи.

Певица заявила, что они с мужем уже отселили девушку из роскошного семейного особянка в гостевой домик. А если она отправится на ток-шоу еще раз, они и вовсе выгонят ее из дома.

- Мы с супругом укажем ей на порог. Другого выхода нет. Если она не хочет быть другом своим родителям, значит, она - враг. А враги не должны находиться на нашей территории. Она и в первый раз пошла на программу, и во второй, поставив нас перед уже свершившимся фактом. Мы объясняли ей, говорили, что так вести нельзя. Но ничего не помогло. У нее нет авторитетов в жизни, - посетовала певица в интервью «Собеседнику».

Юная Мария Захарова учится в МГИМО на факультете «связи с общественностью» и собирается стать журналистом. Девушка не скрывает, что жаждет славы, пусть и скандальной. Поэтому она всеми силами стремится привлечь к себе внимание. И участие в ток-шоу – один из способов прославиться. Распутина в ужасе от того, что творит ее дочь. Певица заявила, что девушка отстает в развитии, поэтому, мол, и позволяет себе такие вещи. Скандалы стали нормой в доме звезды, однако никаких мер воздействия на наследницу у Распутиной и ее мужа, похоже, нет – Маша делает, что хочет.

21-летняя Маша учится в МГИМО, но мечтает о скандальной славе. Фото: Инстаграм.

- Она в таком дерьме искупала мое имя, которое я годами зарабатывала, исполняя гениальные песни, которые пела такая страна! Если бы она действительно меня любила-уважала, она бы никогда так не поступила, - считает Распутина. – Маше нужно образовываться, чтобы кем-то стать и чтобы впредь не делать из себя посмешище. Мы в шоке были. У нее нет опыта жизненного, она ничего не знает. Только амбиции не по годам. Моя дочь пока не состоялась как человек. Она еще не сделала достойного дела, а сейчас перечеркивает все сама. Рубит тот сук, на котором сидит. А сук – это родители, которые дают ей блага. Если ходить на грязные передачи, человеком не стать.

Артистка рассказала, что дочь скрыла от всех, что собирается участвовать в ток-шоу. Они с мужем несколько дней пытались дозвониться до девушки, а та в ответ успокаивала их и говорила, что гостит у подруги. Когда правда вскрылась, родители были в шоке.

- У нас с Виктором Евстафьевичем чуть инфаркт не случился. Знаете, как было? Она уехала и несколько дней ее не было дома. На мои звонки не отвечала. Написала только сообщение: «Не волнуйся, я приеду. У подружки ночую». А сама снималась у Малахова. А ведь мы для нее все делали. Я из-за нее ушла из шоу-бизнеса и стала заниматься только ей. Виктор Евстафьевич говорит: «Мы ее избаловали». Вот эта вседозволенность к чему привела.

За бизнесмена Виктора Захарова артистка вышла замуж в 1999 году. Фото: Инстаграм.

Напомним, за бизнесмена Виктора Захарова артистка вышла замуж в 1999 году. Муж Распутиной работает в «Газпроме». От первого брака у Маши есть дочь Лидия - ее артистка родила от первого мужа Владимира Ермакова. В 2017 году он скончался за кулисами во время ток-шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева, у 73-летнего мужчины не выдержало сердце. Экс-супруг звезды кочевал из студии в студию, рассказывая, каким проблемным был его брак с Машей, и как она не заботилась об их дочери.

Несколько лет назад у Лидии обнаружили проблемы с психикой, ее поместили в психиатрическую лечебницу. Распутина купила наследнице жилье в Москве, но, когда девушка лечилась в клинике, Владимир Ермаков выписал Лиду из квартиры, а недвижимость вскоре продал. По словам звезды, у ее старшей дочери серьезные ментальные проблемы, которые не лечатся.