Дочери Юлии Пересильд пугались на выставке "Кошмары на подушке" и разрисовали наволочку в подарок маме

Фото представлено пресс-службой галереи "Красные холмы"

- 80 процентов населения нашей родины до сих пор спит на подушках своих бабушек! - зловещим заявлением открылась необычная выставка в галерее "Красные холмы". Организаторы поступили в духе "Карнавальной ночи", пригласив на увеселительное мероприятие серьезного лектора. Получилось два в одном. Пока народ рассматривал вернисаж, сомнолог Александр Калинкин "коротенечко, минут на пять" рассказывал о пользе сна и правильном подборе подушек. Ну оно и правильно, поскольку выставка называлась не абы как, а "Кошмары на подушке" и все на этом мероприятии было посвящено сонно-постельной тематике с элементами ужасного.

Фото представлено пресс-службой галереи "Красные холмы"

"Пиша в темноте, заметил, что ручка не пишет", - так звучит знаменитое одностишие поэта Ивана Ахметьева, посвященное проблеме "добывания" из сна поэтического материала. Кажется, запомнил гениальное, выловил из ночи, а ручка - подвела. Вот же кошмар для художника.

Похоже, для участниц вернисажа такой проблемы не стояло. На выставке были представлены только работы представительниц прекрасного пола: художницы очень успешно поймали свои ночные кошмары и расписали ими подушечные наволочки.

- А все потому, что женщины видят кошмары чаще, чем мужчины, - с ученым видом знатока констатировал лектор.

В целом, получилось страшнее, чем офорты Гойи про чудовищ, рожденных сном разума. Больше всего запомнилось изображение невыспавшейся дамы с накаченными губами и куриными перьями в волосах от содружества "Ласточка". Девушки в своем творчестве обожают обращаться ко всему сказочному и мифологическому.

- Сны - это очень продуктивный материал для художников, - признались "Ласточки". - За ночь внутри головы происходит ужасное, прекрасное, непонятное. Все это интересно преломляется в творчестве, конечно, если удастся это запомнить и принести в реальность.

Фото представлено пресс-службой галереи "Красные холмы"

Посмотреть и послушать про страшные сны собрались звездные гости. Особого внимания фотографов удостоились Аня и Маша Пересильд, дочери актрисы и космонавта Юлии Пересильд. Девочки облюбовали инсталляцию выставки - огромную серебряную луну и позировали на ней наподобие персонажей из заставки "Dream Works." А двенадцатилетняя Анна еще и приняла участие в мастер-классе по живописи и самолично расписала наволочку в подарок маме.

Анна и Мария Пересильд. Фото представлено пресс-службой галереи "Красные холмы"

Активно пугалась фантазиям художниц и взрослая часть бомонда: актеры Андрей Гайдулян и Кристина Шаповалова, а также ведущая Екатерина Одинцова.

Андрей Гайдулян. Фото представлено пресс-службой галереи "Красные холмы"

Екатерина Одинцова. Фото представлено пресс-службой галереи "Красные холмы"

Неожиданностью было найти в списке гостей известную синхронистку Кристину Макушенко. После ухода из спорта 26-летняя Кристина стала очень популярной блогершей: она выкладывет в тик-ток подводные танцы и у нее уже больше миллиона фолловеров. Но вообще-то Кристина проживает в Америке, причем, давно.

На мероприятии, кстати, можно было потанцевать под бодрое тынц-тынц-тынц от диджея Софии Мунтян. А вот поспать - нет нельзя, хотя большая постель с подушками лежала на видном месте и так и манила уставших звезд.

Постель была "кошмарной" инсталляцией от Ники Рубинштейн: несмотря на естественный вид, подушки имели под собой бетонное основание. (Как пелось в одной песне, "но трогать ее не моги-не моги", а как говорилось в релизе, художник в своем творчестве "обращается к темам чувственности и телесности").

Фото представлено пресс-службой галереи "Красные холмы"

Как можно было догадаться, идею выставки подала компания "Аскона" и была довольна, по крайней мере, в лице директора по маркетингу Екатерины Башиловой.

- При помощи художественных получилось нагляднее объяснить, что внутри старых пухово-перьевых подушек кишат кошмары, - сказала Екатерина и пожаловалась. - Мы уже научились выбирать матрасы и знаем, как это делать, а вот выбирать подушки еще, к сожалению, не научились. А между тем, это не менее важно.

Самое важное, что нужно знать про сон

Галерея «Красные холмы» находится возле Дома Музыки по адресу Космодамианская наб. 52, стр.11. Экспозиция проходила один день, 25 ноября. Но лучшие картины мы вам показали, а основные тезисы Александра Калинкина еще раз перечислим здесь:

- Наука до сих пор не может понять, какую функцию выполняет мозг во время сна. Но сейчас к разгадке сна все-таки приблизились.

- Организм можно лишить сна и воды, но быстрее всего он погибнет от недостатка сна.

- Если человек мало спит, он теряет творческую составляющую.

- Даже животные, которые жили миллионы лет и не имели головного мозга - все равно спали. Потому что сон - это потребность не только работа головного мозга, но и всего живого организма.

- А еще есть головоногий моллюск под названием лекарственная каракатица. Он вообще спит, как человек, хотя появился на планете 350 миллионов лет назад.

- Подушка - это не только ценный пух, но и здоровый сон.

КСТАТИ

Выдающийся отечественный ученый Иван Пигарев считал, что сон нужен не столько мозгу, сколько... желудку. Ученый разработал особую "висцеральную теорию," из которой следует, что во время сна мозг исследует состояние внутренних органов и особенно - желудка. У теории Пигарева много доказательств, а одно из них вы можете проверить на себе: неслучайно после еды всегда хочется спать.