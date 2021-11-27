В Нью-Йорке из-за «омикрона» объявлен режим чрезвычайного положения

В Нью-Йорке опасаются завоза нового штамма коронавируса из ЮАР. Фото: REUTERS

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул подписала указ о введении режима чрезвычайного положения, который продлится до 15 января будущего года.

Причиной стало распространение по миру нового, чрезвычайно опасного штамма COVID-19, названному ВОЗ «омикрон».

Вирусологи уже сделали вывод, что «омикрон» не только быстро распространяется, но и может обходить существующие вакцины, сообщает FoxNews.

Новый штамм обнаружен в ЮАР. Заболевшие есть в этой африканской республике и в соседних с ней Ботсване, Малави, Эсватини, Лесото, Зимбабве, Намибии и Мозамбике. Также его зафиксировали и за пределами Черного континента - в Бельгии, Израиле и Гонконге.

Центры по контролю за заболеваниями США пока не сообщают о завозе «омикрона» в Америку, но оперативность Хокул можно понять: Нью-Йорк является одной из центральных воздушных гаваней США, в которую прилетают пассажиры чуть ли не из всех стран мира.

Указ позволяет Департаменту здравоохранения Нью-Йорка ограничивать или вовсе прекращать прием в госпиталях больных, которым требуются несущественные или несрочные операции и процедуры, что, в свою очередь, позволит быстро увеличивать пропускную способность медучреждений.

Ранее из-за обнаружения штамма «омикрон» президент США Джо Байден запретил прямое авиасообщение с восемью государствами Южной Африки, а также въезд граждан этих государств на территорию Америки.

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