В самолете Ельцина был специальный медотсек, а у Хрущева - два небольших диванчика

Никита Сергеевич Хрущев в салоне самолета работает с документами, 1 января 1959 года. Фотохроника ТАСС

Как ранее уже сообщал kp.ru, миллиардер Роман Абрамович выставил на продажу свой личный самолет по прозвищу «Бандит». Цена сходная - «всего» 100 миллионов долларов.

По просьбе kp.ru, известный авиаэксперт Владимир Попов, участвовавший в разработке персональных лайнеров для первых лиц государства, рассказал, как выполняются индивидуальные заказы на самолеты и должны ли коммерсанты уступать в небе дорогу министрам.

- Такие самолеты называют самолетами повышенной комфортности, а на современном языке — бизнес-джетами, - говорит Владимир Попов. - Они могут изготавливаться не только для олигархов, но и для руководителей государственных ведомств, крупных компаний. Переоборудование производится чаще всего на Минском авиазаводе, у них большой опыт в этом направлении. В России этими работами занимается Самарский авиазавод. Среди заказчиков и исполнителей такие самолеты называют летающим кабинетом или летающим отелем. Начинка может составлять половину, а то и больше от всей стоимости. Как правило, в отделке используют дорогие натуральные материалы: красное дерево, дуб, орех, карельская береза. И не просто шпоном покрывают, а используют натуральное дерево. Кожа тоже натуральная, из Аргентины везут, хорошо выделана, эластичная, не пахнет. Металлические детали делают позолоченными, выглядит это порой аляписто, но вписывается в общее представление владельца о прекрасном. И не всегда они сами так хотят — доверяют дизайнерам, а те действуют по принципу: стоимость работы зависит от стоимости материалов. Так что воздушные интерьеры для новых богатых, уже давно отходят от принципа скромного обаяния буржуазии.

- А не опасно ли делать всякие доработки? Балансировку можно нарушить, например, что-то просверлить не там, где надо…

- Вся доработка производится только с разрешения конструкторского бюро разработчика самолета. Могут возникнуть дополнительные нагрузки, не только в механике, но и дополнительные электроприборы, которые устанавливают при переоборудовании, дают свое излучение - необходимо проверить их на электромагнитную совместимость с системами управления самолетом. Иногда есть необходимость произвести испытания. Все не просто так. Если бизнес-джет делают на базе иностранного самолета, то такие работы, как правило, проводят за рубежом. Наши самолеты переоборудуют в Минске и в Самаре на авиазаводе.

- Вы принимали участие в таких работах?

- Да, когда я был замначальника управления по использованию воздушного пространства и управлению воздушным движением России, мы готовили самолеты для руководителей силовых ведомств. Как правило, там был оснащенный всем необходимым кабинет для первого лица, солидный министерский стол, несколько мягких кресел, диванчик со столиком для беседы в более приватной обстановке, чтобы присесть вдвоем или прилечь отдохнуть. Следующий отсек — зал для совещаний с большим столом человек на 10-15, вдоль бортов — кресла для помощников, есть переговорные отсеки. В полете есть возможность подготовиться, например, к совещанию на уровне встречи министров обороны или министров внутренних дел стран СНГ.

В состав экипажа, если требовалось Ельцину, включали медсестру высокого класса и даже врача. Фото: EAST NEWS

- Какой уровень комфорта обеспечивается для высших чиновников?

- Достаточно высокий. Диван должен быть удобным, в современном оборудовании используются ортопедические матрасы иногда с электромассажерами. Учитывается состояние здоровья пассажира номер один для этого самодета. Например, у Ельцина в самолете был специальный отсек с медицинским оборудованием, можно было инъекцию сделать, поставить капельницу, провести искусственное дыхание, переливание крови. То есть серьезные процедуры, которые могут оказывать в стационарах или в машинах скорой помощи и реанимации. В состав экипажа входит, если требуется, медсестра высокого класса и даже врач.

- А как такие самолеты взаимодействуют с другими бортами — коммерсанты, крупные госчиновники, обычные пассажиры. Кто кому уступает?

- Спецборта госчиновников — литерные. Они идут вне расписания, имеют категории. Под первую категорию, не буду приводить ее наименование, подпадают президент, председатель правительства и силовые министры. Следующий литер — остальные министры. В системе Управления воздушным движением есть даже специальный отдел, который занимается обеспечением полетов первых лиц государства.

- У бизнесменов тоже литерные борта?

- Изначально нет. Но они могут оплатить и получить практически те же права по нахождению в воздушных эшелонах, что и руководители ведомств. Им присвоят литеру «К», что означает «коммерческий», выделят воздушные коридоры не с 300-метровым эшелонированием между бортами, идущими в одном направлении, а дадут 1200 метров. Меньше, чем на такое расстояние ни с кем не сближался. Это уровень обычного министра, не силового.

- А у президента какой уровень?

- Больше. И у премьера, и у некоторых министров. Для них могут даже закрыть полеты других самолетов — сделать такой коридор на час полетного времени, примерно километров на 500-700 впереди и сзади, чтобы никого там не было.

- Я смотрю спецификацию — везде душ. А что, ванны спецбортам противопоказаны?

- Ну, нет необходимости. Одно дело душ принять, например летом из Душанбе летишь, это необходимость и по гигиеническим соображением и релаксация одновременно. А ванны, тем более джакузи, да еще за государственный счет — ну, это все таки перебор.

- А потом куда девают такие самолеты?

- Часто понижают ранг использования. Передают от министра в регион, например. Мне кстати, приходилось летать на самолете Хрущева…

Визит Никиты Хрущева в США, сентябрь 1959 года. На заднем плане - огромный ТУ-114, на котором прибыла делегация из СССР. Фото: EAST NEWS

- Ух ты! На том, что он в Америку летал?

- Нет, тот Ту-114, переделанный из военного — он в авиамузее в Ульяновске стоит. А я говорю о следующем, Ил-18. Интересная особенность конструкции: если в современных самолетах комната отдыха и рабочий кабинет как правило, располагаются в носовой части, то в Ил-18 — как раз в хвостовой. Там меньше вибрация и шум. Достаточно скромно у Никиты Сергеевича было. И как все было при нем, так практически и осталось. Два диванчика, столик, кровать, отсек для багажа, отдельный туалет. Затем, ближе к носу — отсек для совещаний, четыре кресла, диванчик. Еще дальше вперед, уже у самих двигателей - отсек для советников и журналистов, затем достаточно большая кухня. Сейчас этот борт закреплен за ОДОН - Отельной дивизией особого назначения на Чкаловском аэродроме. На нем перевозят спецпочту.

- Переделанный самолет легче или тяжелее в результате?

- Добавляется оборудование, но гораздо меньше пассажиров и багажа. В итоге эти спецборта легче, чем линейные. Кроме того, нет такого количества багажа — это дает возможность разместить в багажном отсеке дополнительные топливные баки. В результате увеличивается дальность полета.