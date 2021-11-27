Выбираем яблоки: вкусные и безопасные

Екатериной Головкова. Фото: Pixabay

– Расскажите, пожалуйста, на что нужно обращать внимание при покупке яблок?

– Сначала определитесь для чего вы покупаете яблоки: чтобы съесть «сырыми», или для десертов, в качестве начинки. В первом случае нужно искать свежие, спелые яблоки, во втором, – наоборот, переспевшие, мягкие. Выбор яблок зависит и от их сорта, ведь срок хранения у них разный.

Яблоко нужно внимательно осмотреть и пощупать. Плоды должны быть крепкими, без внешних изъянов в виде коричневых пятен, точек, вмятин и морщин. Если на нем присутствуют эти недостатки, значит яблоко побитое, и уже залежалось на прилавке. Хотя, непривлекательные отечественные дикие яблочки, с некоторыми помятостями и неидеальной поверхностью на вкус часто оказываются яркими, а по содержанию витаминов опережают селекционные плоды.

Потрогайте яблоко. Если ваши пальцы скользят по нему или вы чувствуете липкость – откажитесь от покупки. Это означает, что яблоки обработаны транспортировочным воском для более длительного хранения при дальних перевозках. Такой воск способен поддерживать товарный вид яблок долгое время. Если все-таки такие яблоки появились в вашем доме, не пытайтесь смыть водой воск, до конца этого сделать не получится, лучше срежьте кожуру.

Яблоки делят на два типа – летние и зимние. Летние собирают в июле-августе, зимние – с середины осени до начала лета. При покупке учитывайте этот момент – так вы приобретете максимально полезные и вкусные яблоки. Цвет яблок расскажет об их вкусе: красные и желто-красные яблоки – сладковатые, так как содержат большое количество сахаров. Зеленые обладают кислым вкусом, темно-красные яблоки чуть горчат.

– Как выбрать качественные яблочные чипсы?

– Внимательно осмотрите упаковку. Если в ней есть прозрачное окошко, оцените внешний вид чипсов – не должно быть мятых, заплесневелых кусочков, все чипсы должны быть однородной окраски. Условия хранения продукции в магазине должны соответствовать информации, вынесенной производителем на этикетку. Обратите внимание на сроки годности товара. Если срок годности прошел, такой продукт ни покупать, ни употреблять в пищу нельзя. В нем могут накапливаться опасные токсичные вещества, такие как патулин и афлатоксины.

– Как происходит контроль выращивания яблок на территории РФ?

– Выращивание растениеводческой продукции контролирует Россельхознадзор. Кроме того, в рамках производственного контроля сам производитель следит за применением пестицидов, временем и сроками обработок, остаточным количеством пестицидов в готовой продукции. В пунктах ввоза продукции на территорию РФ контроль осуществляет фитосанитарная служба, в том числе за остаточным количеством пестицидов.

При сдаче продукции на промышленную переработку производитель в товарно-сопроводительных документах на каждую партию продукции обязан указывать, какие пестициды и когда использовались. Руководствуясь этой информацией, предприятие–переработчик организует собственный производственный контроль.