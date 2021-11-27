«Пашенька, любимый, самый близкий»: Мирослава Карпович нежно призналась Прилучному в любви

Актриса Мирослава Карпович. Фото: ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе.

«Папина дочка» Мирослава Карпович уже больше года встречается с актером Павлом Прилучным. Пара старается не афишировать свои отношения и никогда не выкладывает совместных снимков в соцсетях. За время их романа Мирослава не раз сталкивалась с критикой в свой адрес. Считается, что она увела Прилучного из семьи, и именно из-за нее распался брак Павла с Агатой Муцениеце. Несмотря на то, что у влюбленных все серьезно, и актер давно познакомил новую избранницу с детьми, Павел и Мирослава стараются не демонстрировать своих чувств на публике. Но в день рождения Прилучного Карпович сделала исключение и трогательно призналась ему в любви.

В Твиттере 35-летняя актриса дала волю своим эмоциям и выплеснула все чувства, которые до этого прятала от публики. Актриса призналась, что всей душой любит Павла, который сделал ее самой счастливой на Земле.

- Пашенька, любимый, самый близкий, с днем рождения тебя, любовь моя. Ты своим присутствием даришь счастье и улыбку. Всегда оставайся таким же честным, добрым и человечным. Ты всегда поддержишь, подашь руку и подставишь плечо! Будь счастлив, а я всегда буду смотреть на тебя с обожанием! – написала актриса.

На своей странице Мирослава иногда оставляет нежные послания для любимого. Ранее актриса признавалась, что очень тоскует по Павлу, когда его нет дома. Если он уезжает на съемки, она чувствует себя одинокой.

- В разлуке познаются чувства еще острее. Тебя нет дома, а я уже все уголки, все комнаты обошла, с животными наигралась, нарисовалась, наработалась, а отсутствие тебя заглушить не смогла. Весь дом в тишине, ну, если не считать живность. Истинное счастье слышать, что ты пришел домой, - признавалась актриса.

Мирослава и Павел Прилучный редко появляются на публике вместе. Фото: Иван МАКЕЕВ

В одном из интервью 34-летний Прилучный рассказывал, чем его покорила Мирослава.

- Это чистейшей души человек, который знает, как себя вести с детками, и мои ее обожают, они с ней занимаются, - отмечал актер.

Павел восхищен добрым сердцем Мирославы, которая очень много времени посвящает благотворительности. Параллельно со съемками актриса работает психологом в детском онкоцентре.

- Она детский психолог в онкологическом центре. Она очень часто ездит туда. Все, что благотворительность - это Мирослава, - делился актер. - Все, что пожалеть и отдать себя полностью — это она. 80 % ее времени и дохода уходит на благотворительность.

Напомним, дети Агаты Муцениеце и Павла Прилучного - четырехлетняя Мия и восьмилетний Тимофей после развода родителей живут с мамой, а у отца бывают по выходным. Супруги расстались не слишком мирно, однако сумели сохранить хорошие отношения ради детей.