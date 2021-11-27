Елена Малышева провела выходные с внуками в США: «На катке – в масках. На спектакль – по кодам»

Елена Малышева ездила нянчить внуков. Фото: кадр Первого канала

Елена Малышева на этой неделе на четыре дня слетала в Америку. Теледоктор навестила семью в Нью-Йорк по просьбе старшего сына. Доктор медицинских наук, телеведущая и бизнесвумен Елена Малышева и ее супруг ученый Игорь Малышев живут в Москве. А их два сына: 30-летний Василий и 33-летний Юрий живут со своими семьями в Нью-Йорке.

60-летняя Елена Васильевна навестила детей: «У старшего внука маленькие каникулы в школе. В честь дня благодарения. И старший сын попросил меня приехать и помочь с малышней. Помчалась без раздумий! Как положено бабушке. Наши малыши просыпаются рано: в 5.30 - 6 утра. И я счастлива побыть с ними в эти тихие утренние часы. Мы готовим завтраки, играем, читаем. Счастье!»

Сыновья Елены Малышевой — Василий (слева) и Юрий. Фото: кадр Первого канала

У старшего сына Малышевой и его жены двое сыновей и дочка. Юрий Малышев продолжил семейную врачебную династию – он кардиолог, кардиохирург, работает в крупнейшем госпитале Нью-Йорка. Всю вспышку коронавируса Юрий отработал в коронавирусной реанимации. А младший сын телезвезды – адвокат, Василий Малышев женат, но детей в этой семье пока нет. Останавливалась Елена Васильевна в семье старшего сына – с утра пекла с детьми шоколадные косички, читала, играла. Обычные хлопоты бабушки с внуками. На день благодарения все отправились на обед к Василию Малышеву и его жене.

В социальных сетях Елена Малышева показала, какие ограничительные меры приняты на улицах Нью-Йорка из-за пандемии. Пока внуки Игорь (6 лет) и Артур (3 года) катались с мамой на катке на открытом воздухе – взрослые на льду должны быть в масках, их бабушка с внучкой Аней (1 год) в коляске ждала всю компанию за пределами катками – уже без маски. Специальные коды, которые свидетельствуют о вакцинации были нужны для посещения детского спектакля. Но нужны они только взрослым. В Нью-Йорке посещать общественные места людям старше 12 лет можно только по специальным кодам о вакцинировании – эта система называется Key to NYC.

Елена Васильевна с внуками. Фото: Instagram

Елена Малышева вовремя вернулась домой – из-за нового штамма коронавируса в штате Нью-Йорк с сегодняшнего дня введен режим чрезвычайного положения, который продлится до 15 января 2020 года.

А Елена Малышева 27 ноября в программе «Жить здорово» вместе с экспертами успела рассказать о плюсах вакцины от коронавируса в виде спрея в нос. Доктора сообщили в эфире следующую информацию:

- Вакцина-спрей от коронавируса сделана, она прошла все доклинические испытания, впереди у нее клинические исследования. Это «Спутник» в виде спрея.

- Во рту и в носу находятся первые иммунные барьеры организма, вакцина-спрей делает их непреодолимыми для коронавируса.

- Спрей попадает сразу в лимфоидную ткань носоглотки. Именно сюда и входит вирус, заражая нас. Защитить нас здесь на входе, значит вообще не дать вирусу проникнуть внутрь.

- Вакцина-спрей формирует защиту за неделю. А укол за четыре недели.

- У вакцины-спрея нет побочных эффектов.

- Вакцинированный спреем не может быть носителем коронавируса. Иммунитет стерилен. То есть вирус гибнет сразу.

- Многие люди боятся внутримышечных инъекций. А спрей - это просто пшик в нос!