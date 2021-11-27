«Граница бедности» не будет влиять на назначение мер социальной поддержки. Фото: REUTERS

Правительство утвердило правила определения «границы бедности» в целом по России и по регионам. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Минтруда.

Сейчас при расчете показателя «уровень бедности» применяется прожиточный минимум, который устанавливается в зависимости от медианного дохода. Теперь вместо прожиточного минимума будет использоваться новый показатель - «граница бедности».

Как пояснили в министерстве, начальное значение «границы бедности» устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за IV квартал 2020 года, который будет ежеквартально увеличиваться по уровню инфляции.

В целом по стране «граница бедности» будет рассчитываться ежеквартально, а по регионам – ежегодно.

Показатель «граница бедности» вводится в связи с переходом с этого года на новую модель расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Как пояснили в Минтруде, в основе расчета лежит не продовольственная корзина, как было раньше, а среднедушевой медианный доход и медианная заработная плата.

Новый показатель позволит обеспечить сопоставимость данных об уровне бедности за прошлые периоды с сегодняшними замерами и будущими оценками.

Ранее поручение обеспечить сопоставимость отчетных данных об уровне бедности дал президент страны Владимир Путин.

В Минтруде пояснили, что «граница бедности» не будет влиять на назначение мер социальной поддержки. Для этого по-прежнему будет использоваться прожиточный минимум. Размер пособий также будет рассчитываться из величины прожиточного минимума.