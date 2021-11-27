Зеленский рассмотрел петицию о запрете въезда граждан России на Украину

Зеленский так и не решился ни согласиться на запрет, ни дать публичный отказ автору петиции о запрете въезда россиян на Украину. Фото: REUTERS

В начале ноября известный украинский активист-националист-убийца Сергей Стерненко разместил на сайте президента Украины петицию о том, чтобы полностью запретить въезд на территорию Незалежной гражданам России. К слову о якобы пророссийских настроениях местного населения, менее, чем за 3 недели петиция набрала более 26 тысяч подписей при необходимых для ее рассмотрения главой государства 25 тысячах.

Напомним, что практически сразу после госпереворота в 2014-м новый украинские власти усложнили по собственной инициативе порядок пересечения границы гражданами России. В первую очередь был запрещен въезд по паспортам граждан РФ, разрешалось въезжать на Украину только по загранпаспортам. Был введен запрет на въезд гражданам России – мужчинам до 60 лет. А с 1 января 2018-го украинские пограничники стали фиксировать биометрические данные, вплоть до сканирования отпечатков пальцев.

Более того, Украина внесла в санкционный список сотни и тысяч россиян, которым запрещен въезд на ее территорию за то или иное "прегрешение" в глазах Киева. Под санкциями оказались артисты, писатели, режиссеры, певцы, политики и многие другие. Большинство из которых, честно говоря, не сильно опечалились этим фактом.

Но все это время украинские националисты постоянно требовали полностью запретить российским гражданам, у многих из которых на Украине все еще живут родственники, въезд на территорию Незалежной. Петиция Стерненко – квинтэссенция их усилий.

И вот в пятницу Владимир Зеленский дал ответ на эту инициативу на своем сайте. В итоге Зеленский не сказал ни да, ни нет. Он рассыпался в бесконечных комплиментах местным радикалам и тем, кто их поддерживает: "Спасибо всем, кто приобщился к этой петиции, за активную гражданскую позицию. На фоне продолжающейся российской агрессии значительное внимание к этому вопросу со стороны украинского общества является вполне оправданной".

Однако, Зеленский перестал бы быть собой, если бы решился на какой-то конкретный определенный шаг. Одно дело – запретить въезд отдельным лицам. И совсем другое – полностью исключить граждан другого государства из числа приезжающих. Мало того, что это чуть ли не равносильно объявлению войны (во всяком случае, недалеко от того по смыслу), так ведь еще и ответный симметричный шаг может привести к возвращению на Украину сотен тысяч или даже миллионов заробитчан, которые пополнят армию местных безработных. Как минимум, такой шаг может перекрыть переводы от украинских гастарбайтеров из России, которые даже в условиях безвиза с Евросоюзом продолжают играть важную роль в украинской экономике.

В итоге Зеленский так и не решился ни согласиться на запрет, ни дать публичный отказ автору петиции.

- Введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений, - разъяснил он ситуацию в своем ответен и проинформировал о своем решении. - С учетом изложенного мною отправлено петицию Премьер-министру Украины Д. Шмыгалю, Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Данилову и Главе Службы безопасности Украины И. Баканову с просьбой проанализировать соответствие нынешнего режима въезда в Украину граждан Российской Федерации потребностям обеспечения безопасности и защиты национальных интересов.

Как говорится, ни вам, ни нам. Националисты уже исплевались по поводу этого ответа. И тот же Стерненко оценил ответ Зеленского, как очередную измену.

- Что ж, такой ответ - это тоже очерчивание позиции и перефразированное «я вам ничего не должен», - написал он в своем ТГ-канале, явно намекая на одну из многочисленных эмоциональных вспышек Зеленского во время пятничного пресс-марафона. - Граждане РФ и само российское государство будут рады нашим открытым границам. Это для них удобно и упрощает работу. И это удобство им гарантирует президент Украины. Который в данном случае действует против интересов Украины.