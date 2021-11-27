Евросоюз запретил российской авиакомпании «Скол» полеты над Европой

Теперь россияне не смогут летать в Европу самолетами компании "Скол". Фото: Олег ЗОЛОТО

Впервые за все время Европейский союз включил российскую авиакомпанию в список перевозчиков, судам которой запрещено пересекать воздушную границу стран, входящих в ЕС, а также использовать европейские аэропорты для их взлетов и посадок.

Такое решение, как сообщается на официальном сайте ЕС, принято в отношении российской авиакомпании из-за «опасений, что она не сможет соответствовать международным стандартам безопасности».

Созданная в 2000 году «Скол» базируется в Калининграде; в ее авиапарке, в основном, вертолеты, обслуживающие маршруты сибирских нефтяников и газовиков. Планировалось, что рядовых пассажиров «Скол» в скором времени начнет перевозить из Калининграда в российский Псков и белорусский Минск, а также в ФРГ (Берлин), Польшу (Гданьск) и Ригу (Латвия).

В «черном списке» ЕС по состоянию на сегодня – 97 авиакомпаний мира, в основном, африканские и ближневосточные. Впервые в этом реестре появился российский авиаперевозчик.

Ранее агентство Bloomberg, со ссылкой на собственный, анонимный источник в Еврокомиссии, сообщил, что в Брюсселе рассматривают возможность введения санкций против «Аэрофлота» в качестве реакции за миграционный кризис на белорусско-польской границе.