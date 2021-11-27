«Наши матери разгрызут глотки!» Мария Шукшина не прорвалась в «красную зону» и сделала еще одно резонансное заявление по пандемии

Мария Шукшина продолжает борьбу с вакцинацией. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Казалось бы, артист должен класть душу на алтарь искусства и уставать посвящать себя творчеству. Съемки, репетиции, спектакли и прочее — как тут найти время на нечто другое? Но дочка Василия Макаровича Шукшина Мария просто заражает деятельностью. Актриса, активно поддерживающая схиигумена Сергия (Романова), что организовал секту в Среднеуральском монастыре и забаррикадировался (его «службу» патриарх назвал «безумной» и лишил сана), теперь нашла для себя новую войну. Воцерковленная артистка превратила личный телеграм-канал в последний оплот обороны против вакцин и с утра до вечера изучает самопальные антиваксерские паблики и чаты и публикации в них, чтобы нести людям...«просвещение».

На борьбе с вакцинацией, медициной, эпидемиологией, вирусологией и здравым смыслом Шукшина наколотила себе уже более 217 тысяч подписчиков в телеграме (это очень много!). Регулярно Мария выкладывает простыни собственноручно составленных антинаучных сообщений и репостов про «куриные законы» (с заголовком «ВСТАВАЙ СТРАНА!»), «правовой беспредел», «цифровой концлагерь» и проч. — со множеством грамматических и пунктуационных ошибок. И совсем недавно несколько таких «залпов» касалось якобы попытки актрисы отправиться на экскурсию в «красную зону», на которую антипрививочников из мира шоу-бизнеса (Егор «Холокост» Бероев, Мария «Против чипизации» Шукшина, Константин «Укол бякой» Кинчев и других) пригласили одиннадцать ведущих врачей страны, что с утра до вечера трудятся в реанимации, вытаскивая людей с того света из-за осложнений после коронавируса.

Вызов решила принять Мария Шукшина. Вместо того, чтобы поспрашивать через знакомых в звездных кругах контакты высокопоставленных чиновников Минздрава или официально записаться на прием к любому из главврачей, вызывавших артистов на экскурсию, актриса сделала весьма странный шаг...позвонила в регистрацию петербургской больницы им. Боткина.

Где, разумеется, никто из администраторов:

а) не обладает полномочиями и возможностями соединять каждого звонящего с главврачом б) не может идентифицировать приглашенных в «красную зону» по голосу

в) вероятнее всего, просто не в курсе разборок знаменитостей с врачами

По итогам перфоманса Мария тут же отчиталась перед подписчиками, как за новую победу .

- Я позвонила в больницу Боткина и спросила, как мне связаться с главврачом, - призналась Шукшина (орфография и пунктуация авторские). - Мне посоветовали обратиться в приемную главврача Дениса Гусева по телефону 409-79-00. После набора номера услышала сообщение: «Сейчас все менеджеры заняты, подождите...». Создавалось впечатление, что телефон рассчитан на прием заказов на платные услуги. Когда мне ответили, спросила действительно ли это приемная Главврача. Мне ответили утвердительно и поинтересовались по какому вопросу я звоню. «Не очень поняла, о каких менеджерах шла речь?», — спросила я, но на этот вопрос со мной разговаривать не стали и более настойчиво потребовали назвать причину по которой я обращаюсь. Я сказала, что хотела бы связаться с главным врачом по поводу его письма с предложением посетить Красную зону, сомневающимся в необходимости вакцинации. Мне ответили, что по этому вопросу мне нужно позвонить по телефону 8 800 200 01 12. Я спросила, какое отношение имеет к этому телефону имеет Главврач Гусев, но на этот вопрос отвечать отказались. Как выяснилось телефон 8 800 200 01 12 относится к общероссийской горячей линии по коронавирусу. Прошу господина Гусева публично дать официальное объяснение этой ситуации или принести извинения за публикацию фейковой информации о предложении посетить Красную зону. Я вполне понимаю, что такие предложения могут быть сомнительны с медицинской точки зрения и даже опасны для пациентов, тем более считаю неэтичным делать предложения о посещении Красной зоны ради красного словца, а потом скрывать свои контакты за телефонами горячих линий о вакцинации.

Кроме этого, Шукшина продолжает регулярно приводить в пример «народного мнения» экспрессивные сообщения экзальтированных подписчиц. Такого плана (орфография и пунктуация авторские):

«Помогите нам, людям ГОСПОДИ!

Откуда на нашу голову свалились эти нелюди, издевающиеся над нами. Всё так напоминает кадры из фильмов ВОВ».

«Мы вас приглашаем в ад, а зачем нам в ад, нам лучше в рай. Как говорится: мементо море».

«А красная зона - зверинец? Юристы, как там с правами больных граждан, лежащих в реанимации? Или реэлити шоу из больниц уже узаконили?»

«БРАВО. МАШЕНЬКА !!!!!! Вспомните знаменитое -УЛЫБАЙТЕСЬ ГОСПОДА !!!!!! НАДО ЖИТЬ, ЛЮБИТЬ, БОРОТЬСЯ....А по поводу приглашений в ЗОНЫ,очередной чиновничий бред, ни один здравомыслящий врач- инфекционист. ближе чем на километр. не допустит никого к своему отделению....,А у нас ВСЕ кто угодно шляются в инфекционных отделениях...А если условия работы у Вас.господа врачи НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ПОЛОЖЕННЫМ СТАНДАРТАМ - ТО ВОПРОС К ВЛАСТИ ,а не к Марии....»

Распаляясь самоподзаводом и чувствуя поддержку специфической аудитории, артистка отказалась даже праздновать 9 мая. Какая связь? Мария уверена, что вакцинация и фашизм — это одно и тоже.

- Я решила, что больше не буду праздновать день Победы, не понесу никогда портрет своего деда в бессмертном полку, не буду пестовать детей рассказами о патриотизме и войне, потому что все это для государства нашего оказалось фарсом, наша страна добровольно впустила в себя клешни фашистской гниды ради финансовой выгоды некоторых, - написала она. - Многие из нас крепко задумались о происходящем. Русский народ не обманешь, хотя порой он и обманываться рад, но наступает момент, когда народ просыпается потому что шоры слетают и закрывать глаза уже просто невозможно.

Государству, проводящему пока еще добровольную вакцинацию, как делают все развитые страны мира, Шукшина пригрозила бунтом матерей, которые зачем-то и кому-то «разгрызут глотки».

- Мои четверо детей болели не тяжело. У них хорошие антитела даже через год после болезни! Если начнут так же «добровольно» колоть детей, наши матери разгрызут глотки тем, кто в этом участвует, и тогда Россия встанет точно!, - обещает Мария.

Весьма символично, что Мария Шукшина, так активно называющая вакцину, которая прошла три фазы клинических испытаний и признана медицинским сообществом во всем мире, "непроверенной", в телеграм-канале публикует как раз-таки непроверенную информацию из антиваксерских сообществ. По сути используя собственную популярность для распространения заблуждений, ничем не подтвержденных. Доверяя Марии как актрисе, люди верят в правдоподобие всех этих странных сообщений про чипирование и цифровой концлагерь. Именно поэтому, кстати, инстаграм актрисы теперь официально маркируется как фейк-страница, где можно найти (не раз опубликованную) заведомо ложную информацию. Все это происходит, когда динамика по заболеваемости коронавирусом в России снова пошла вверх: более 34 тысяч инфицированных в сутки.