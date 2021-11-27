Три самые богатые в мире семьи живут в США

В США проживают три семьи, в течение многих лет прочно удерживающиеся во главе списка богатейших кланов мира. Фото: Shutterstock

В начале этого года самым богатым человеком в мире был признан Илон Маск: состояние американского предпринимателя и инженера, основателя компаний Tesla и SpaceX, обогнавшего «отца» Amazon Джеффа Безоса, в январе оценивалось в $185 миллиардов.

По данным Forbes на 1 ноября текущего года, активы Маска оценивались уже более чем в $300 миллиардов. Но Маск и его вечный соперник по богатству Безос – богачи-одиночки. Состояния некоторых родственных кланов не уступают им по размерам.

В США проживают три семьи, в течение многих лет прочно удерживающиеся во главе списка богатейших кланов мира.

Семье Уолтон принадлежит компания Walmart, управляющая огромной международной сетью оптовой и розничной торговли. Официально Walmart была создана в 1962 году Сэмом Уолтоном. До этого момента будущий основатель компании выкупил ряд магазинов Ben Franklin и предложил руководству сети идею создания в небольших американских городах крупных торговых центров, чьей особенностью стали бы цены, приближенные к оптовым. В Ben Franklin идеей не прониклись и Сэм вместе со своим братом Джеймсом взялся реализовывать ее самостоятельно. К концу 1960-х годов компания открыла в США 18 торговых центров, а к началу 1980-х их насчитывалось более 270 и располагались они в 11 штатах. На сегодняшний день семья Уолтон насчитывает три поколения, а ее состояние оценивается в $238 миллиардов.

Семье Уолтон принадлежит компания Walmart Фото: REUTERS

Компания Mars, Inc, снабжающая сладкоежек по всему миру «Марсами», «Сникерсами», «Твиксами» и прочими лакомствами, принадлежит семье Марс. В Европе далеко не все знают, что большая часть дохода Mars приходится не на сладости, а на корма и товары для ухода за домашними питомцами. Сама же компания была основана Фрэнком Марсом в 1911 году под названием Mar-O-Bar Company. В начале 1920-х годов специалисты-кондитеры создали батончики Snickers и Milky Way, а название Mars появилось в 1926 году. За годы Великой депрессии компания увеличила свой оборот в 4 раза, а к началу 1070-х Mars уверенно лидировал в США не только в плане сладкой продукции, но и как производитель собачьих кормов. На сегодняшний день в семье Марс насчитывается уже пять поколений, чье совокупное состояние оценивается в $142 миллиарда.

Компания Mars, Inc, снабжающая сладкоежек по всему миру «Марсами», «Сникерсами», «Твиксами» и прочими лакомствами, принадлежит семье Марс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Члены семьи Кох управляют частной компанией Koch Industries, которая, по оценкам экспертов, предоставляет 50 тысяч рабочих мест в США и около 20 тысяч за пределами страны. Компания была основана в начале 40-х годов прошлого века Фредом Кохом при участии партнеров. Изначально Koch Industries занималась исключительно нефтепереработкой, однако позже ее интересы значительно расширились и теперь включают торговлю, инвестиции, производство искусственных волокон и пластмасс и многое другое. Семья Кох насчитывает три поколения, а ее совокупное богатство оценивается в $124,5 миллиарда.