«Надавили на самое больное»: Дочь Заворотнюк рассказала, как мошенники наживаются на болезни ее мамы

Актриса Анастасия Заворотнюк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже два года актриса Анастасия Заворотнюк борется с онкологией. Поклонники искренне переживают за звезду «Моей прекрасной няни» и готовы помочь ей всем, чем можно. Неудивительно, что этим активно пользуются мошенники. На своей странице в Инстаграме дочь актрисы Анны Заворотнюк сообщила, что кто-то сделал от ее имени рассылку близким друзьям семьи. В сообщениях Анна якобы просит помочь ей деньгами на лечение мамы в связи с критической ситуацией. Некоторые знакомые, прекрасно понимая, насколько дорого обходится лечение от онкологии, перевели деньги на указанный счет.

- Как вы знаете, сегодня моя подруга повелась на развод и отправила мошенникам, которые всем писали от моего имени, 50 000 рублей, - написала Анна Заворотнюк. - Они надавили на самое больное, сказали, что у меня такая ситуация с мамой, и мне срочно нужны деньги. Хочу сказать ещё раз, что я никогда не беру деньги в долг, у меня такой принцип, лучше я голодной останусь. Но если вдруг, у меня возникнет такая нужда, я конечно же встречусь с человеком и лично попрошу. Ну или хотя бы позвоню.

Подписчики Анны возмущены действиями мошенников, наживающихся на беде семьи. Фолловеры поделились похожими случаями из своей жизни, предупредив, что чаще всего правоохранительным органам не удается найти злоумышленников. «Самое страшное и бессовестное это то, что они, зная, что человек болеет, пошли на такое. Дай бог им самой страшной кары, которая только есть, а вашей маме поскорее выздороветь, жить долго и счастливо», - написали они.

Дочь Анастасии Анна рассказала, как мошенники наживаются на болезни ее мамы. Фото: Инстаграм.

По слухам, в 2019-м году Анастасия находилась в тяжелом состоянии, однако потом ей стало лучше. Близкие артистки не делятся информацией о ее здоровье, известно, что Заворотнюк борется со злокачественной опухолью мозга – глиобластомой. Актриса прошла через операцию и химиотерапию. Врачам удалось совершить чудо: болезнь отступила, и сейчас звезда «Моей прекрасной няни» находится в стадии ремиссии. Лечение действительно требует значительных средств, неудивительно, что муж артистки – фигурист Петр Чернышев очень много работает. Спортсмену приходится оплачивать счета за лечение, включая постоянную сиделку, массаж, лечебную физкультуру с личным тренером и занятия в бассейне для супруги. Семье очень помогают друзья, в том числе Татьяна Навка, перечислявшая часть доходов от ледовых шоу в фонд лечения Анастасии Заворотнюк и других женщин, борющихся с онкологией.

У супругов есть младшая дочь Мила, о ней актрисе помогает заботиться ее мама Валентина Борисовна. До недавнего времени Анна жила в Крекшино с мамой и отчимом. Но потом перебралась в собственную квартиру в центре Москвы, где она сейчас живет вместе с бойфрендом. Анна работает моделью и ведет свой блог. По словам дочери Заворотнюк, гонорары от рекламы в Инстаграме на сегодняшний день являются ее основным доходом.