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Звезды27 ноября 2021 19:06

«Я не спал трое суток!»: Билан в слезах объяснился за пьяный концерт

Артист выступил на свадьбе в Казахстане в нетрезвом виде
Игорь ПОЛЯКОВ
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Билан в Instagram излил душу своим поклонникам.

Билан в Instagram излил душу своим поклонникам.

Фото: Instagram.com

Видео, где Дима Билан с трудом поёт свои хиты на свадьбе в Казахстане, облетело уже все соцсети.

Поклонники артиста опечалены, ведь похожая ситуация была у Билана в Самаре, после чего ему пришлось извиняться перед зрителями и заказчиками.

Сейчас история повторилась. Но от этой ситуации грустно и самому певцу.

- Неужели вы никогда не напивались? Не поверю! Да, мне очень стыдно. И, вероятно, я завтра буду жалеть об этих сторис.

Но я неплохой парень, даже можно сказать, что хороший. Столько переживаний вокруг. Тот же инсульт Градского. Я надеюсь, он победит болезнь, так не хочется людей терять…Вы знаете, так бывает. Люди напиваются. Мне скоро 40 лет и меня колбасит. Я не спал три часа. У меня столько съёмок. Столько музыки новой для вас сделал. Но я не хочу вам врать. Мама моя плачет, мне тоже плохо. Я никогда вам не врал, всегда был с вами честен. Только две тайны у меня от вас есть. Но пока не могу вам их рассказать.-обратился к поклонникам Билан, расплакавшись в сторис своего Инстаграма.

Напомним: в конце декабря артисту исполнится 40 лет. Свои юбилейные концерты из-за пандемии певец перенес на весну.

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