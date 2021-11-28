Глава Всемирной Медицинской Ассоциации Франк Ульрих Монтгомери предположил, что новый, «омикрон»-штамм COVID-19, появившийся в ЮАР и уже проникнувший в Великобританию, Израиль, Бельгию, ФРГ, Италию, Тайвань, Чехию, Нидерланды и Гонконг, может стать таким же заразным, как «дельта»-штамм, и таким же опасным, как лихорадка Эбола, вызываемая одноименным вирусом. Монтгомери признал, что пока нет точных данных о том, насколько опасен «омикрон».

«Омикрон» может быть примерно на 500% более заразным, чем «дельта»-штамм COVID-19. Эту информацию озвучил научный сотрудник Федерации Американских Ученых Эрик Фейгл-Динг.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи подтвердил, что «омикрон» легко распространяется, однако пока нет никаких доказательств того, что он приводит к более тяжелому течению заболевания.

Глава британского правительства Борис Джонсон в ходе пресс-конференции заявил, что вероятность того, что «омикрон» может заражать вакцинированных, высока. «Наши ученые узнают о нем все больше с каждым часом», - отметил он.

Все существующие в мире вакцины от нового коронавируса эффективны против «омикрона». Эту информацию озвучил член консультационного совета при Минздраве ЮАР Ян Санне. Он также подтвердил, что 75% госпитализированных с выявленным «омикроном» в больницы Южно-Африканской Республики, не привиты от коронавируса.

Представитель Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмейер сообщил, что ученым потребуется несколько недель, чтобы изучить сам «омикрон», способы его воздействия на людей и эффективность имеющихся вакцин.

ЮАР

Вирусологи страны готовы поделиться с коллегами из других стран мира образцами «омикрона». По словам директора Центра инноваций и реагирования на эпидемии ЮАР Тулио де Оливейры, это позволит быстрее получить необходимую информацию о новой мутации COVID-19.

Нидерланды

За прошедшие сутки у 61 из 600 пассажиров, прилетевших в международный аэропорт Амстердама «Схипхол» из ЮАР, был выявлен новый штамм COVID-19.

Великобритания

Правила въезда в королевство из-за появления «омикрона» решено изменить: теперь все въезжающие должны сдавать ПЦР-тесты и находиться в карантине до получения отрицательного результата. Обязательной самоизоляции должны будут подвергнуться все, кто контактировал с людьми с подозрением на «омикрон»; статус вакцинации при этом не будет играть никакой роли.

Австрия

Крупные города страны сотрясают уличные протесты, участники которых устали от ограничительных мер и требований о вакцинации. В Вене на улицы вышли порядка 40 тыс. человек, в Граце – более 20 тысяч. Столь массовых акций протеста в Граце не было со времен Второй мировой войны.

Израиль

Главную воздушную гавань страны – тель-авивский международный аэропорт им. Бен-Гуриона - на 2 недели полностью закроют для въезда иностранцев. Прилетать в Израиль смогут только обладатели израильских паспортов.

Служба тыла устанавливает местонахождение примерно 800 человек, которые могли заразиться «омикроном» от тех, у кого новый штамм COVID-19 уже выявлен. Пока он подтвержден, как минимум, у пяти израильтян.

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 28 ноября 2021 года:

Всего заболевших 261 016 639

Всего умерших 5 194 245

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 233 410 Умерших: 29 912

Всего:

Заболевших: 48 201 602 Умерших: 776 509

Германия

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 144 573 Умерших: 5 082

Всего:

Заболевших: 5 744 526 Умерших: 100 808

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 104 244 Умерших: 4 221

Всего:

Заболевших: 10 165 779 Умерших: 145 167

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 038 725 Умерших: 33 203

Всего:

Заболевших: 9 370 694 Умерших: 266 337

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 716 697 Умерших: 5 834

Всего:

Заболевших: 8 726 370 Умерших 76 233

По данным Университета Джона Хопкинса.