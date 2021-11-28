Лев Новоженов раскрыл страшную правду о смерти единственной дочери Фото: СОЦСЕТИ

Телеведущий Лев Новоженов впервые назвал истинную причину смерти 36-летней дочери Александры. Два года назад наследница звезды скончалась в США. Тогда ходили слухи, что женщина ушла из жизни из-за онкологического заболевания. Лев Юрьевич никак не комментировал трагедию. И вот не так давно решил прервать молчание и откровенно рассказал о своем горе.

Искусствовед Александра Новоженова умерла 31 января 2019 года в Чикаго, куда переехала ради учебы в аспирантуре. Ей было 36 лет. Она окончила Высшую академическую школу графического дизайна, одновременно изучала искусствоведение в МГУ, окончив исторический факультет. Потом получила грант на обучение в США в аспирантуре.

Искусствовед Александра Новоженова умерла 31 января 2019 года в Чикаго

"Шура меня просила о ней не писать. Я и не писал. И вот ее больше нет. А что же мне сейчас - ходить из угла в угол? И с кем говорить? И вот я пишу. Жизни ее было 36 лет. Любимая моя, драгоценная дочь. Саша Новоженова ушла из жизни минувшей ночью в городе Чикаго. Нет слов, как больно", - делился горем Лев Новоженов.

Ходили слухи, что Александра скончалась из-за онкологического заболевания, борьба с которым продолжалась долгое время. Однако, как рассказал сам телеведущий, эти предположения не соответствуют действительности. "Три года она отучилась, покончила с собой", - признался Лев Юрьевич в эфире программы "Однажды…" на телеканале НТВ.

Напомним, Лев Новоженов был женат четыре раза. У него есть сын от другого брака, который живет в Нью-Йорке. После смерти дочери Александры он забрал к себе внучку Иду.