Представитель королевы Великобритании раскрыл тайну содержимого секретного сейфа

Доступ к сейфу имеют лишь некоторые представители королевского семейства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель королевы Великобритании Елизаветы II Эндрю Макфарлейн рассказал о существовании секретного сейфа, доступ к которому имеют лишь некоторые представители королевского семейства.

По словам Макферлейна, в сейфе хранятся заверенные завещания членов британской королевской семьи. Всего железный ящик хранит тайну 32 завещаний.

«Сейчас я являюсь хранителем сейфа, содержащего более тридцати конвертов, в каждом из которых запечатана воля члена королевской семьи. Я могу подтвердить, что на самом раннем таком конверте было написано завещание принца Франциска Текского», – приводит комментарий Макферлейна издание People.

Вместе с тем, кроме полного списка членов королевской семьи, чьи завещания находятся под опекой Эндрю Макферлейна, другой информации об этих документах нет и, скорее всего, не будет.

Ранее Макферлейн объявил, что завещание мужа королевы Елизаветы II, принца Филиппа, скончавшегося в апреле текущего года, не будет обнародовано как минимум еще 90 лет. По истечении этого срока члены королевской семьи смогут ознакомиться с документом в закрытом режиме и принять решение, стоит ли предавать его содержание публичной огласке. Это решение продиктовано заботой о защите вдовствующей королевы с учетом ее конституционного положения, а также об ее близких.