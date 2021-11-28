«Алло, королева слушает»: Стало известно, на чьи телефонные звонки отвечает Елизавета II

Только два человека в мире обладают правом звонить Ее Величеству, минуя секретарей. Фото: EAST NEWS

Эксперт по вопросам британской королевской семьи Джонатан Сасердоти уже сообщал, что у британской королевы Елизаветы II есть мобильный телефон, причем защищенный английской разведкой MI-6 от прослушки и хакеров.

Теперь Сасердоти поделился информацией, согласно которой королева чаще всего общается по мобильнику с двумя людьми – своей дочерью, принцессой Анной и конюшенным Джоном Уорреном. Стоит отметить, что сегодня в Букингемском дворце должность Уоррена называется более современно – «управляющий конными скачками».

Принцесса и Уоррен – два человека в мире, обладающие правом звонить Ее Величеству напрямую, минуя секретарей. И только они могут рассчитывать на то, что королева ответит им, взяв трубку, сообщает FoxNews.

Если с принцессой Анной все более и менее понятно, то, как выяснилось, конюшенный – человек в окружении британского монарха не случайный: он является зятем близкого друга королевы, уже ушедшего в мир иной графа Карнарвона.

Фамильной резиденцией Карнарвонов является беркширский замок Хайклер. Именно в этом замке снимался популярный сериал «Аббатство Даунтон».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Внуки британской королевы пришли в ярость от нового документального фильма об их жизни

Букингемский дворец грозится полностью разорвать отношения с телеканалом, с которым давно конфликтует (подробности)