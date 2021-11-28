Джаред Лето признался в торговле наркотиками

Джаред Лето ответил на «Горящие вопросы». Фото: стоп-кадр видео

Звезда Голливуда, обладатель «Оскара», «Золотого глобуса» и прочих престижных премий, музыкант и актер Джаред Лето признался, что в юности у него имелся опыт торговли наркотиками. Мало того, из-за них он лишился работы.

«Подростком я работал в кинотеатре, а потом меня уволили за то, что я из-под полы продавал траву. Люблю ходить в кино», – рассказал Лето, отвечая на «Горящие вопросы» известной американской телеведущей Эллен ДеДженерес.

Во времена юности актера и музыканта, которому сейчас 49 лет, марихуана в Соединенных Штатах повсеместно относилась к запрещенным веществам, а за ее продажу можно было не только лишиться работы, как произошло в случае с Лето, но и схлопотать тюремный срок.

Позже власти США пришли к выводу, что рынок каннабиса слишком лакомый кусок, чтобы безраздельно оставлять его в руках наркомафии. Начиная с 2014 года, в стране идет активный процесс легализации легких наркотиков.

Впервые рекреационное (то есть эпизодическое, не связанное с медицинскими целями) использование марихуаны было разрешено в штате Колорадо. Эксперимент полностью оправдал себя с экономической точки зрения – всего за 4 месяца легальной торговли казна штата пополнилась более чем на $7,5 миллиона.

На сегодняшний день использование марихуаны в медицинских целях разрешено в большинстве штатов страны, а в части из них легкие наркотики легализованы полностью и продаются в специализированных торговых точках. По оценкам аналитиков, к 2024 году медицинское использование каннабиса будет узаконено по всей территории США, а рекреационное – примерно в половине штатов.

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