Александр Градский так и не женился на последней возлюбленной Марине Коташенко

Пара так и не заключила брак. Иллюстрация из книги Александра Градского «Избранное» Фото: Евгения ГУСЕВА

Александр Градский 17 лет прожил с ровесницей своих детей Мариной Коташенко. Музыкант, скончавшийся 28 ноября 2021 года, был старше возлюбленной на 35 лет. Блондинка родила ему двух сыновей, но официально певец так и не женился на красавице.

Александр Градский скончался в реанимации, куда был доставлен 26 ноября. Певец последние дни плохо себя чувствовал, почти не вставал. Потом потерял сознание на глазах молодой избранницы Марины Коташенко. Она вызвала "скорую". Мэтра увезли в больницу с инсультом. Потом случился инфаркт мозга.

К слову, Градский на последней жене не был женат. "Марине нет 40, отметив свое 37-летие четыре дня назад, она овдовела. Прожив большую часть жизни с мужчиной, который старше на 35 лет, родив ему двух детей, Мариночка рискует теперь остаться без наследства. Будучи женатым три раза, покойный за 17 лет так и не нашел времени жениться на молоденькой модели и актрисе из Киева. Она ему - молодость. Он ей - двух детей и умер", - написала в блоге Лена Миро.

Отношения Александра Борисовича долгие годы были поводом для пересудов. Градский впервые увидел избранницу на улице. Он влюбился в длинноногую блондинку с первого взгляда. Марина и Александр Борисович стали тайно встречаться.

Поклонники были уверены, что киевская чаровница якобы преследует меркантильные интересы. Музыкант же отмечал: "Я далеко не самый богатый человек, на которого могла бы рассчитывать Марина. С ее данными она способна заинтересовать мужчину намного богаче, моложе и красивее, чем я. Поэтому мне удобнее считать, что ей нравится быть рядом именно со мной".

После знакомства с композитором Коташенко поступила во ВГИК. Вместе с избранником она посещала светские мероприятия и путешествовала по всему миру.

В 2014 году красавица родила композитору сына Александра, а в 2018-м у них появился еще один наследник Иван. "У моих детей нет выбора: они будут заниматься музыкой. Старшие занимались, мне нравится, что из этого получилось", - откровенничал артист.

Стоит добавить, что Градский жил с Мариной и сыновьями в шикарной квартире на Мосфильмовской улице. Полы в ней выложены черным гранитом, белыми мраморными плитами и паркетной доской.

Иногда семья останавливалась в громадных апартаментах в самом центре столицы на Тверской улице - доме, где располагался Елисеевский магазин. У Александра Борисовича там целый этаж. Стоимость квартиры может достигать 200 миллионов рублей.

Помимо московских квартир у Александра Борисовича был загородный дом в Подмосковье. Особняк с колоннами и просторными балконами расположен в закрытом элитном коттеджном поселке "Новоглаголево" в 35 километрах от МКАДа. Роскошь дома поражает. На первом этаже - огромный бассейн, над которым светится гигантский экран. А вольеры для собак выложены мрамором.