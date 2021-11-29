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Общество28 ноября 2021 22:00

СК и ЕГЭ, беженец Моргенштерн, "Строгость! Больше педелей!", повреждения мозга у дипломатов, "особо важные целевые группы", неподдающиеся антиваксеры

Публицист kp.ru Максим Соколов подводит итоги ушедшей недели
Максим СОКОЛОВ
Максим СОКОЛОВ
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После обвинений Бастрыкина Моргенштерн уехал из России.

После обвинений Бастрыкина Моргенштерн уехал из России.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственный Комитет занялся проблемами школьного образования. Глава ведомства А. И. Бастрыкин призвал: "Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменим ЕГЭ... Это просто пытка какая-то для молодежи".

Кроме ЕГЭ, Бастрыкин призвал искоренить А. Т. Валеева (Моргенштерна), также оказывающего вредоносное действие на подрастающее поколение посредством торговли препаратами. Органы оперативно отреагировали на призыв, и в ресторане, который содержит певец, была проведена проверка. Марафета, правда не нашли, зато обнаружили нелицензионную виноторговлю. После чего уличенный в корчемстве Моргенштерн спешно отправился на поезде "Ласточка" в Белоруссию. Некоторые считают, что там он намерен присоединиться к беженскому движению и укрыться от А.И. Бастрыкина в дальнем зарубежье. Скорее всего в ФРГ – с немецкой фамилией там ему будет легче ассимилироваться. Опять же в программе нового кабинета есть пункт о легализации легких наркотиков.

Одновременно подчиненный А. И. Бастрыкина, руководитель организационно-аналитического отдела управления процессуального контроля за расследованием отдельных видом преступлений В. Ю. Свечинов указал: "Роли классных руководителей должны быть более увеличены. Они должны быть увлечены деятельностью класса и досконально знать все оттенки взаимоотношений внутри классного коллектива. Мы считаем заслуживающей внимания идею о дополнении или полной замене классного руководителя именно специально выделенными воспитателями или тьюторами".

Идея интересная, но смущает засилие американизмов в речи начальника отдела – тьюторы и даже скулшутеры. Хотя еще полковник Скалозуб с гордостью отмечал:

"И офицеров вам начтем,

Что даже говорят иные по-французски".

Теперь мода изменилась – все-таки два века прошло, -- и гг. офицеры говорят по-американски.

Но поскольку А. И. Бастрыкин выступает в роли стародума, его сотрудникам правильнее было бы использовать старинное слово "педель", обозначающее надзирателя за нравственностью юношества. Как гласил поэтический призыв,

"Строгость! Больше педелей!

Насадить везде березок!

Веселее и светлей

Станет юношам от розог".

Иные же удивлены живым интересом Следственного Комитета к реформированию школы, но это уже вовсе пустая придирка. Мы же не удивлялись, когда педагогикой были страстно увлечены банкиры – так почему следственные работники, также отличающиеся широким кругозором, не могут заняться школьными реформами?

Американские силовики также заняты широким кругом проблем. Директор ЦРУ Уильям Бернс во время визита в Москву пожаловался на серьезные повреждения мозга американских дипломатов из-за гаванского синдрома. Природа синдрома до сих пор непонятна. Одни считают, что дипломатов на Острове Свободы облучают тамошние чекисты. Другие считают, что дело не в чекистах, а в тропических сверчках.

Хотя в любом случае повреждения мозга заметны. Даже глава госдепартамента США Антоний Блинкин – явная жертва гаванского синдрома, а уж про МИД Украины нечего и говорить – такое впечатление, что сотрудники ведомства в полном составе посетили Кубу и теперь страдают. И, например, посол Украины в Берлине так страдает, что жалостливые немцы, видя его недуг, отмечают: "Несчастный, он помешан, бедный Мельник!".

В то же время будущий кабинет министров ФРГ, намеренный бесстрашно бороться за гуманизм и дело мира, отмечает в коалиционном договоре: "Мы хотим создать возможности для безвизовых поездок из России в Германию для особенно важных целевых групп, например для молодых людей младше 25 лет".

На первый взгляд, естественнее было бы сперва вернуться к визовому режиму, который действовал еще в 2019 г. и которым граждане России были в общем и целом довольны. Тем более что безвиз уже применялся лет 10-15 назад в качестве морковки, привязанной к оглоблям, и тогдашняя сказка про белого бычка всем надоела. И сильно потеряла в своей магической ценности – "Про безвиз мы уже слышали, придумайте что-нибудь поновее". Но тут немецких политиков влечет сама юность волнующая, сама младость ликующая, к поцелуям зовущая, вся такая воздушная.

Старые хрычи от 25 лет и старше считаются по большей части потерянными для светлых европейских идей, они исполнены губительного скепсиса. Тогда как молодые хрычи до 25 лет, объявленные особо важной целевой группой, отличаются большей наивностью и склонностью принимать агитацию насчет европейских ценностей за чистую монету. Это ведь давно замечено:

"С ума ты сходишь от Берлина,

Мне ж больше нравится Медынь.

Тебе и горький хрен малина,

А мне и бланманже полынь".

И надежда на юных навальнят и тунбергят вечно будет греть сердца политиков.

Российские врачи тем временем решили пригласить антиваксеров – лидеров общественного мнения посетить ковидный лазарет, чтобы при виде тех, кто отказался от прививок и горько за то поплатился, ЛОМы перестали агитировать против вакцины.

Но, конечно, не на таких напали. "Вот скажите, мне это надо? Я что, враг сам себе?", -- ответил тенор Ю. Э. Лоза, а познавший суть времени С. Е. Кургинян в качестве аллаверды пригласил врачей посетить "маленькие города и поселки".

Что вполне логично. Приняв публичное приглашение, придется как-то реагировать на мрачную картину "Красной зоны", что может помешать дальнейшей антипрививочной агитации. А ведь она составляет смысл деятельности ЛОМов.

О РАЗНОМ