Кирилл все слышит, но не понимает

Сейчас Кирюшке четыре года. Фото: Личный архив героя публикации

Кирюша родился раньше срока. Тетенька врач в роддоме ободряюще улыбнулась маме: «Замечательный малыш получился!» Так-то так. Да вот с ушками проблемы.

Слышать он с самого начала не мог даже в мощных слуховых аппаратах. И разговаривать из-за этого тоже не начал. Тогда ему установили специальные устройства, - кохлеарные импланты. Это процессоры, которые преобразуют и передают звуковые сигналы напрямую в головной мозг.

Сейчас Кирюшке четыре года. Мальчишка растет активным и подвижным. Он жить не может без догонялок, других активных игр, самоката и велика. Добрый - помогает бабушке с дедушкой копать грядки на даче. Иногда хитрый – не любит убирать игрушки. И если перед ним поставить суп или мороженое, сам понимаете, что отодвинет в сторону. Но вот если словами предложить выбор, не поймет. Услышать-то услышит. Да вот различить звуки не сможет.

А научить этому - отдельная проблема. Сколько бы ни билась мама, не шибко-то у нее и выходит. К тому же с папой Кирилла жизнь не сложилась. Хотя он и помогает семье, мужчины в доме по сути нет. Даже в садик мальчик не смог пойти в этом году, так как из-за задержки развития речи его не перевели в группу с детьми того же возраста. А общение с малышами, которые сами толком еще не говорят, сказали педиатры, привело бы к откату в развитии Кирилла.

То, чему не в силах научить дома, могут научить специалисты. И должны это сделать как можно быстрее. Каждый день промедления в этом возрасте принесет к непоправимой задержке в развитии. Да вот курс реабилитации дорогой – 210 тысяч рублей. Таких денег в семье нет.

А научиться различать и произносить звуки ему просто смертельно важно. Социализация – штука непростая. Без нее Кирюша не сможет учиться наравне со здоровыми детьми. И так и останется в тесном семейном кругу. А чтобы выйти за пределы круга, чтобы появились у него друзья, семья, учителя, нужно уметь говорить. Курс реабилитации — это его шанс на будущее. Подарите Кириллу возможность говорить!

Звоните: (499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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