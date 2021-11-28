Наследство Александра Градского: музыкант обеспечил жильем всю родню — недвижимость артиста оценивается в 200 млн рублей

Александр Градский с Мариной Коташенко, которая родила ему двух сыновей. Несовершеннолетние дети уже собственники квартир в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народный артист Александр Градский умер 28 ноября в нейрореанимации одной из московских клиник. У 72-летнего Градского осталось огромное музыкальное наследие и весьма внушительное наследство. Легендарный артист много работал и обеспечивал большую семью. После его смерти скандалов вокруг раздела имущества быть не должно — мэтр обеспечил всех наследников недвижимостью еще при своей жизни.

Последние 18 лет Александр Борисович жил с любимой женщиной 37-летней Мариной Коташенко. Брак зарегистрирован не был, но пара жила дружно и воспитывала двух детей: 7-летнего Сашу и 3-летнего Ивана.

Александр Борисович с сыном Сашей. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Двое взрослых детей музыканта (от третьей жены Ольги Фартышевой) всегда были на связи с отцом. 35-летняя телеведущая и искусствовед Мария Градская рассказывала: «Мы советуемся с папой по всем вопросам – деловым, личным, важным и не очень». 40-летний Даниил Градский помогал отцу в театрально-музыкальном объединении «Градский холл». Каждого из своих взрослых детей Александр Борисович обеспечил квартирами. Также по квартире (площадь каждой 47 кв м) в элитных ЖК Москвы принадлежит младшим сыновьям Градского – Александру и Ивану. Говорят, что был построен загородный дом в современном элитном поселке Подмосковья – для Марины Коташенко.

В союзе с Ольгой родились долгожданные дети – Даниил и Мария. Фото: Евгения ГУСЕВА

А жили Александр и Мария в другом доме - в особняке мэтра в Новоглаголево, что в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Этот дом площадью более 1500 кв м - здесь роскошные интерьеры и штат помощников по хозяйству. В Москве семья останавливалась в просторной квартире площадью 172 кв м в центре города. Также в собственности артиста три автомобиля: Mercedes-Benz, Linсoln, Lexus.

Дом Александра Градского в Новоглаголево. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Так как Александр Градский работал худруком государственного театрально-концертного учреждения, то каждый год он подавал декларации. Из декларации 2020-го года видно, что Градский владел двумя домами: площадью – 1533 кв м и 1172 кв м. Также в его собственности - девять земельных участков общей площадью более 15000 кв м и три объекта недвижимости, обозначенных как «часть здания» - общей площадью 600 кв м. Все это имущество может быть оценено более чем в 200 млн. рублей.

Зарплату Александр Градский получал за руководство Театрально-концертным музыкальным объединением Градский Холл. Это – государственное учреждение. Также в списке его доходов – гонорары за концерты, работу на ТВ, авторские отчисления. После того, как девять лет назад, Александр Градский стал наставником проекта «Голос» у него случился новый виток популярности – стал много гастролировать. Тогда Александр Борисович рассказывал: «Вокруг моих концертов возник дополнительный ажиотаж. Несколько администраторов выстраивают график поездок, рвут меня на части: могу отработать три или четыре концерта в неделю, а недавно дал шесть сольников за семь рабочих дней. Чтобы два часа петь живьем, используя диапазон в три октавы, надо иметь луженую глотку. Пока справляюсь. Но я во многом себе отказываю. Не пью спиртного ни до концерта, ни после. С начала года позволил лишь пару бокалов красного вина. Курить пока не бросил, но это вроде бы не слишком мешает».

Многие говорили, что этот союз ненадолго. Но они продолжали жить вместе, рожали детей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Но последние несколько лет Александр Градский мало гастролировал, а потом началась пандемия, которая еще больше ограничила число выступлений и заработков у всех артистов. За 2020-й год Александр Борисович задекларировал доходы в размере 4 млн. 222 тыс. руб. До 2021-го года Александр Градский последний раз участвовал в качестве наставника в шоу «Голос» в 2017-м году, тогда он задекларировал более 25 млн. руб.

Имущество и сбережения Александра Борисовича будут разделены в четырех равных долях между его детьми. Марина Коташенко окончила не только ВГИК, но и юрфак. Но скорее всего вдове не придется использовать свои юридические навыки при вступлении ее детей в наследство. Мэтр позаботился заранее, чтобы никто не был обижен.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Александр Градский: «Я привык, что нет проблем, с которыми нельзя справиться. Но со смертью справиться нельзя»

Знаменитый певец и композитор скончался на 73-м году жизни (подробности)